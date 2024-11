Europäische Projektmanagement-Software

Projektmanagement-Software beschleunigt und vereinfacht Projektmanagement und -entwicklung. Sie sind im Wesentlichen ein interaktiver Arbeitsbereich, in dem Teams Ressourcen dynamisch zuweisen, Ziele setzen, die in Aufgaben und Deadlines aufgeteilt sind, miteinander kommunizieren und den Gesamtstatus und den Fortschritt des Projekts einsehen können. Aber am wichtigsten ist, dass jeder Einzelne ein aktiver Teil des Projektmanagements ist, was für große Projekte entscheidend ist, bei denen eine einzelne Person nicht alles über alles wissen kann und eine feinere Kontrolle des Projekts ermöglicht. Projektmanagement-Softwares beinhalten häufig Zeiterfassungs-, Planungs- und Kalenderfunktionen.

