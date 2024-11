MeisterTask

OpenProject ist eine Projektmanagement-Software aus Deutschland. Sie sind Open Source und können selbst gehostet werden, bieten aber auch Cloud-Lösungen an. Sie basieren auf Tasks, die auf unterschiedliche Weise angezeigt werden können, beispielsweise in einem Kanban-Board, einer Zeitleiste oder in einem Kalender. Diese Aufgaben können Personen zugewiesen und von jedem erstellt werden. OpenProject kann in andere Dienste integriert werden, und Sie können mit deren API Ihre eigenen Integrationen erstellen.