GreenPT ist ein KI-Chatbot des Unternehmens GreenPT BV mit Sitz in Utrecht, Niederlande, und gehört zur Kategorie der KI-Chatbots. Der Chatbot unterstützt offene, mehrstufige Gespräche und kann hochgeladene Dokumente und Bilder analysieren, Code generieren und erklären, zwischen Sprachen übersetzen und Sprache in Text umwandeln. Er kann das Web nach aktuellen Informationen durchsuchen und die verwendeten Quellen angeben. GreenPT bietet zudem eine OpenAI-kompatible API, den No-Code-Chatbot-Builder Frida und eine eigene Suchmaschine. Chat-Inferenz und statische Inhalte werden von Infrastruktur des französischen Cloud-Anbieters Scaleway bereitgestellt, mit Servern in Frankreich. GreenPT richtet sich an Privatpersonen, Unternehmen und Entwickler*innen, die einen vielseitig einsetzbaren KI-Assistenten suchen.

Zusätzlich zum Chat-Produkt bietet GreenPT mit Frida ein No-Code-Tool zum Erstellen von Kundensupport-Chatbots auf derselben Infrastruktur sowie Honey, ein Tool zur Verkürzung von Prompts und damit zur Reduzierung des Token-Verbrauchs. Die Plattform ist als Web-, iOS- und Android-App verfügbar. Konto-, Abrechnungs- und Nutzungsdaten verbleiben unabhängig von der gewählten Inferenzregion innerhalb der EU, und das Unternehmen gibt an, dass Gespräche, Dokumente und API-Datenverkehr nicht zum Training von KI-Modellen verwendet werden.

Preisgestaltung

GreenPT bietet drei Abonnementstufen mit öffentlich einsehbaren Preisen: einen Starter-Plan mit einer täglichen Prompt-Obergrenze, einen Professional-Plan mit unbegrenzten Prompts und API-Zugang sowie einen Teams-Plan mit nutzerbasierter Abrechnung und gemeinsamen Workspace-Funktionen. Alle kostenpflichtigen Pläne beinhalten eine 14-tägige kostenlose Testversion ohne Kreditkartenpflicht. Ein dauerhaft kostenloser Plan wird nicht angeboten.

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Hosting

Standardmäßig und ohne weiteres Zutun läuft die Inferenz ausschließlich in der EU, sofern Nutzer:innen nicht ausdrücklich einen separaten US-API-Endpunkt konfigurieren. Wird dieser optionale US-Endpunkt gewählt, erfolgt die Inferenz durch Neuralwatt in den USA; Konto-, Abrechnungs- und Nutzungsdaten verbleiben unabhängig davon in der EU.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter apps.greenpt.ai Hauptdienst Web Scaleway (AS12876) Report chat.greenpt.ai Hauptdienst Web Scaleway (AS12876) Report account.greenpt.ai Verwaltung des Hauptdienstes Web Scaleway (AS12876) Report greenpt.com Repräsentation Web Scaleway (AS12876) Report glitchtip.greenpt.ai Tracking Web Scaleway (AS12876) Report

Nachhaltigkeit

GreenPT gibt auf der eigenen Website an, zu 100 % mit verifizierter erneuerbarer Energie ohne Offset-Anrechnung betrieben zu werden. Das Unternehmen berichtet eine Power Usage Effectiveness von 1,25 und eine Water Usage Effectiveness von 0,25, die es als besser als der Branchendurchschnitt darstellt, und veröffentlicht Energie- und CO2-Schätzungen pro Chat sowie einen unabhängigen Abgleich mit den Impact-Zahlen des Infrastrukturanbieters Scaleway.

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