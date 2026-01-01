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GreenPT

Niederlande
Nutzt erneuerbare Energie
EU EU gehosted LinkedIn
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GreenPT

GreenPT ist ein KI-Chatbot des Unternehmens GreenPT BV mit Sitz in Utrecht, Niederlande, und gehört zur Kategorie der KI-Chatbots. Der Chatbot unterstützt offene, mehrstufige Gespräche und kann hochgeladene Dokumente und Bilder analysieren, Code generieren und erklären, zwischen Sprachen übersetzen und Sprache in Text umwandeln. Er kann das Web nach aktuellen Informationen durchsuchen und die verwendeten Quellen angeben. GreenPT bietet zudem eine OpenAI-kompatible API, den No-Code-Chatbot-Builder Frida und eine eigene Suchmaschine. Chat-Inferenz und statische Inhalte werden von Infrastruktur des französischen Cloud-Anbieters Scaleway bereitgestellt, mit Servern in Frankreich. GreenPT richtet sich an Privatpersonen, Unternehmen und Entwickler*innen, die einen vielseitig einsetzbaren KI-Assistenten suchen.

Screenshot von GreenPT

Zusätzlich zum Chat-Produkt bietet GreenPT mit Frida ein No-Code-Tool zum Erstellen von Kundensupport-Chatbots auf derselben Infrastruktur sowie Honey, ein Tool zur Verkürzung von Prompts und damit zur Reduzierung des Token-Verbrauchs. Die Plattform ist als Web-, iOS- und Android-App verfügbar. Konto-, Abrechnungs- und Nutzungsdaten verbleiben unabhängig von der gewählten Inferenzregion innerhalb der EU, und das Unternehmen gibt an, dass Gespräche, Dokumente und API-Datenverkehr nicht zum Training von KI-Modellen verwendet werden.

Preisgestaltung

GreenPT bietet drei Abonnementstufen mit öffentlich einsehbaren Preisen: einen Starter-Plan mit einer täglichen Prompt-Obergrenze, einen Professional-Plan mit unbegrenzten Prompts und API-Zugang sowie einen Teams-Plan mit nutzerbasierter Abrechnung und gemeinsamen Workspace-Funktionen. Alle kostenpflichtigen Pläne beinhalten eine 14-tägige kostenlose Testversion ohne Kreditkartenpflicht. Ein dauerhaft kostenloser Plan wird nicht angeboten.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Standardmäßig und ohne weiteres Zutun läuft die Inferenz ausschließlich in der EU, sofern Nutzer:innen nicht ausdrücklich einen separaten US-API-Endpunkt konfigurieren. Wird dieser optionale US-Endpunkt gewählt, erfolgt die Inferenz durch Neuralwatt in den USA; Konto-, Abrechnungs- und Nutzungsdaten verbleiben unabhängig davon in der EU.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
apps.greenpt.ai Hauptdienst Web Report
chat.greenpt.ai Hauptdienst Web Report
account.greenpt.ai Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
greenpt.com Repräsentation Web Report
glitchtip.greenpt.ai Tracking Web Report

Nachhaltigkeit

GreenPT gibt auf der eigenen Website an, zu 100 % mit verifizierter erneuerbarer Energie ohne Offset-Anrechnung betrieben zu werden. Das Unternehmen berichtet eine Power Usage Effectiveness von 1,25 und eine Water Usage Effectiveness von 0,25, die es als besser als der Branchendurchschnitt darstellt, und veröffentlicht Energie- und CO2-Schätzungen pro Chat sowie einen unabhängigen Abgleich mit den Impact-Zahlen des Infrastrukturanbieters Scaleway.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.

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Mistral Vibe
Frankreich EU Gratis-Plan
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Mistral Vibe ist ein KI-Chatbot und eine Agentenplattform mit generativer künstlicher Intelligenz (KI), entwickelt von Mistral AI, einem Unternehmen mit Sitz in Frankreich. Die Anwendung verbindet einen Chat-Assistenten mit einem integrierten Programmier-Agenten, sodass Nutzer:innen in einer Oberfläche Fragen stellen, recherchieren, Dokumente entwerfen und sich auf Meetings vorbereiten können. Vibe kann im Web suchen, verknüpfte Dokumente und Tabellen lesen und über integrierte Connectors sowie Unterstützung für das Model Context Protocol auf Werkzeuge wie E-Mail, Kalender, Slack, GitHub und Jira zugreifen. Die Programmierfunktionen erlauben es Entwickler:innen, eine Aufgabe in natürlicher Sprache zu beschreiben, woraufhin Vibe Code schreibt, testet und Änderungen an einer Codebasis vorschlägt, wahlweise über die Weboberfläche, ein Kommandozeilen-Tool oder unterstützte IDEs. Das Produkt akzeptiert außerdem Spracheingaben und kann Bilder erzeugen. Vibe hieß zuvor Le Chat, bevor Mistral AI es 2026 umbenannte und erweiterte.

Mehr lesen über Mistral Vibe
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Lumo
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Lumo ist ein KI-Assistent mit Fokus auf Privatsphäre, entwickelt von Proton, einem Unternehmen, das für sein Engagement für Privatsphäre und Sicherheit bekannt ist. Basierend in Europa verwendet Lumo Zero-Access-Verschlüsselung, um Ihre Chats zu sichern, und arbeitet nach einer strikten No-Logs-Richtlinie. Das bedeutet, dass Ihre Daten niemals mit Werbetreibenden oder Regierungen geteilt werden und Sie Ihre Daten jederzeit löschen können. Lumo ist so gestaltet, dass es Nutzer befähigt, ohne deren Daten auszunutzen, was es zu einer herausragenden Wahl für diejenigen macht, die sich um Privatsphäre sorgen.

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