eTermin ist eine Terminplanungsplattform aus der Schweiz, mit der Dienstleistungsunternehmen, Behörden und Praxen ihren Kundinnen und Kunden die Online-Buchung, Umbuchung und Stornierung von Terminen ermöglichen. Sie bietet eine gemeinsame Kalenderansicht für mehrere Mitarbeitende, automatisierte Bestätigungs- und Erinnerungs-E-Mails sowie Buchungsseiten, die mehrere Standorte oder Dienstleistungen abdecken können. Das Buchungswidget lässt sich in eine bestehende Website einbinden oder als eigenständige Seite nutzen.

Preisgestaltung

eTermin bietet keinen dauerhaft kostenlosen Plan; alle Tarife beginnen nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase ohne Kreditkarte. Die kostenpflichtigen Tarife (Lite, Pro und ein individuelles Enterprise-Paket) werden monatlich abgerechnet und unterscheiden sich vor allem durch die Anzahl der Personalkalender, SMS-Erinnerungen und erweiterten Funktionen; zusätzliche Kalender und SMS-Pakete sind gegen Aufpreis erhältlich. Die aktuellen Preise sind auf der Preisseite veröffentlicht.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

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