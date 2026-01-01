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eTermin

Schweiz EFTA
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eTermin

eTermin ist eine Terminplanungsplattform aus der Schweiz, mit der Dienstleistungsunternehmen, Behörden und Praxen ihren Kundinnen und Kunden die Online-Buchung, Umbuchung und Stornierung von Terminen ermöglichen. Sie bietet eine gemeinsame Kalenderansicht für mehrere Mitarbeitende, automatisierte Bestätigungs- und Erinnerungs-E-Mails sowie Buchungsseiten, die mehrere Standorte oder Dienstleistungen abdecken können. Das Buchungswidget lässt sich in eine bestehende Website einbinden oder als eigenständige Seite nutzen.

Preisgestaltung

eTermin bietet keinen dauerhaft kostenlosen Plan; alle Tarife beginnen nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase ohne Kreditkarte. Die kostenpflichtigen Tarife (Lite, Pro und ein individuelles Enterprise-Paket) werden monatlich abgerechnet und unterscheiden sich vor allem durch die Anzahl der Personalkalender, SMS-Erinnerungen und erweiterten Funktionen; zusätzliche Kalender und SMS-Pakete sind gegen Aufpreis erhältlich. Die aktuellen Preise sind auf der Preisseite veröffentlicht.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
www.etermin.net Hauptdienst Web Report
www.etermin.net Repräsentation Web Report
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SimplyBook.me
Belgien EU EU gehosted Gratis-Plan
Website

SimplyBook.me ist eine Terminplanungsplattform, die ursprünglich in Island gegründet wurde und heute zur belgischen Hosting-Gruppe team.blue gehört. Sie bietet eine anpassbare Online-Buchungsseite, die mit Personal- und Ressourcenkalendern synchronisiert ist, eine integrierte Zahlungsoption sowie Zusatzmodule wie Mitgliedschaften, Pakete oder Gutscheine für Dienstleistungsunternehmen aus vielen Branchen.

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Zeeg
Deutschland EU Gratis-Plan
Website

Zeeg ist eine Terminplanungsplattform aus Deutschland für Dienstleistungsunternehmen und Vertriebsteams. Kundinnen und Kunden buchen gegen Kalender, die mit Google, Outlook, Exchange oder Apple Calendar synchronisiert sind, und jede abgeschlossene Buchung wird automatisch als Kontakt für die Nachverfolgung angelegt. Zusätzlich bietet Zeeg Team-Funktionen wie die Round-Robin-Verteilung von Buchungen auf mehrere Mitarbeitende.

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