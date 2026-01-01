Domainnameshop (lokal bekannt als Domeneshop) ist einer der ältesten und größten Domain-Registrare in Norwegen. Das Unternehmen wurde als Domeneshop AS gegründet und fungiert als Registrar für über 600.000 Domains für mehr als 120.000 Kunden aus den Bereichen Privatpersonen, Unternehmen, Organisationen und öffentlicher Sektor. Das Unternehmen ist einer der größten Registrare in Skandinavien und ICANN-akkreditiert. Es kann als Registrar für eine Vielzahl von Top-Level-Domains fungieren und bietet darüber hinaus Webhosting und Mailhosting an.

Wert DNSSEC verfügbar Ja DNSSEC verfügbar - Externer Nameserver Ja GeoDNS Nein

Preisgestaltung

Wert .com - Preis für Verlängerung 14,99 €

Domainnameshop bietet wettbewerbsfähige Preise für eine Vielzahl von TLDs. Mit einer übersichtlichen Preisübersicht auf ihrer Preisliste.

Eine kurze Liste gängiger Domains und Preise:

„.com“ – 12,99 €

„.net“ – 12,99 €

„.eu“ – 2,99 € bei der Registrierung, 6,49 € für Verlängerungen

„.de“ – 6,49 €

„.no“ – 6,99 € bei der Registrierung, 11,99 € für Verlängerungen

Die Preisliste enthält Preisbeispiele und auch Rabatte, die beim Kauf mehrerer Domains und Dienstleistungen gewährt werden. Wenn Sie nur Domains registrieren möchten, müssen Sie keine zusätzlichen Dienste erwerben. Im Domainpreis sind DNS und Webweiterleitung enthalten.

Internationale Kunden können per Karte oder Rechnung bezahlen. Für inländische Kunden werden auch EHF (für in Norwegen registrierte Unternehmen) und Vipps unterstützt.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter domainname.shop Hauptdienst Web Domeneshop AS (AS12996) Report domeneshop.no Hauptdienst Web Domeneshop AS (AS12996) Report ns1.hyp.net Hauptdienst Web Domeneshop AS (AS12996) Report ns2.hyp.net Hauptdienst Web RcodeZero (AS1921) Report ns3.hyp.net Hauptdienst Web Domeneshop AS (AS208045) Report

Nachhaltigkeit

Domainnameshop's servers are powered by electricity that comes from renewable energy (i.e. hydropower/wind power/solar power, not coal/nuclear power).

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