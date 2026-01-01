Cubbit DS3 Cloud-Logo

Cubbit DS3 Cloud ist ein S3-kompatibler Objektspeicheranbieter aus Italien. Er bietet S3-Kompatibilität, integrierte Multi-Region-Funktionalität, IAM-Richtlinien, Versionierung und Objektsperren.

Preisgestaltung

Cubbit DS3 Cloud bietet Preise nur auf Anfrage an.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
console.cubbit.eu Hauptdienst Web Report
s3.cubbit.eu Hauptdienst Web Report
www.cubbit.io Repräsentation Web Report
docs.cubbit.io Dokumentation Web Report
status.cubbit.io Status-Seite Web Report
