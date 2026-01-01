Cubbit DS3 Cloud
Cubbit DS3 Cloud ist ein S3-kompatibler Objektspeicheranbieter aus Italien. Er bietet S3-Kompatibilität, integrierte Multi-Region-Funktionalität, IAM-Richtlinien, Versionierung und Objektsperren.
Preisgestaltung
Cubbit DS3 Cloud bietet Preise nur auf Anfrage an.
Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.
Hosting
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|console.cubbit.eu
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|s3.cubbit.eu
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|www.cubbit.io
|Repräsentation
|Web
|
|Report
|docs.cubbit.io
|Dokumentation
|Web
|
|Report
|status.cubbit.io
|Status-Seite
|Web
|
|Report