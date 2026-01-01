Europäische Alternativen zu ZeroTier

ZeroTier erstellt softwaredefinierte virtuelle Netzwerke zwischen Geräten in lokaler, Cloud- und Edge-Infrastruktur. Der Dienst verwendet kryptografische Geräteidentitäten, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, zentral definierte Regeln und nach Möglichkeit direkte Peer-to-Peer-Verbindungen; wenn die Netzwerkbedingungen dies verhindern, stehen Relay-Verbindungen zur Verfügung.

Diese Seite listet Europäische ZeroTier-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).