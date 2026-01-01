NetBird erstellt verschlüsselte private Overlay-Netzwerke zwischen Geräten, Servern, Containern und privaten Subnetzen. Die Agents verwenden WireGuard-basierte Tunnel und versuchen, direkte Peer-to-Peer-Verbindungen aufzubauen; wenn dies nicht möglich ist, steht ein verschlüsseltes Relay zur Verfügung. Administratoren können Peers, Gruppen, Netzwerkrouten, DNS und Zugriffsregeln über eine zentrale Steuerungsebene verwalten. NetBird ist als verwalteter Cloud-Dienst und als selbst gehostete Software verfügbar.
Europäische Alternativen zu ZeroTier
ZeroTier erstellt softwaredefinierte virtuelle Netzwerke zwischen Geräten in lokaler, Cloud- und Edge-Infrastruktur. Der Dienst verwendet kryptografische Geräteidentitäten, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, zentral definierte Regeln und nach Möglichkeit direkte Peer-to-Peer-Verbindungen; wenn die Netzwerkbedingungen dies verhindern, stehen Relay-Verbindungen zur Verfügung.
Diese Seite listet Europäische ZeroTier-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
Enclave erstellt verschlüsselte private Overlay-Verbindungen zwischen Computern, Servern, Containern, Cloud-Workloads und privaten Subnetzen. Die Agents bauen nach Möglichkeit direkte Peer-to-Peer-Datenpfade auf und verwenden bei Bedarf Ende-zu-Ende-verschlüsselte Relays. Ein Cloud-Verwaltungsdienst koordiniert Geräteaufnahme, Peer-Erkennung, DNS und richtlinienbasierten Zugriff; Gateways können Ressourcen anbinden, auf denen der Agent nicht ausgeführt werden kann. Enclave richtet sich an Organisationen und Managed Service Provider, die private Verbindungen für Fernzugriff, Standortvernetzung, Hybrid-Cloud- und mandantenfähige Umgebungen benötigen.
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