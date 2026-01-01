Europäische Alternativen zu Tailscale

Tailscale ist ein verwalteter Mesh-VPN-Dienst, der verschlüsselte, WireGuard-basierte Verbindungen zwischen Geräten, Servern, Containern und privaten Netzwerken koordiniert. Der Dienst bevorzugt direkte Peer-to-Peer-Verbindungen, nutzt verschlüsselte Relays, wenn keine direkte Verbindung möglich ist, und bietet identitätsbasierte Zugriffsregeln, DNS, Subnetz-Routing und Exit-Nodes.

Diese Seite listet Europäische Tailscale-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).