Europäische Alternativen zu Microsoft Windows

Microsoft Windows ist ein von Microsoft entwickeltes Betriebssystem, das primär auf Desktop-PCs und Laptops eingesetzt wird. Es bietet eine grafische Benutzeroberfläche und unterstützt eine breite Palette an Software und Hardware. Windows ist seit Jahrzehnten einer der dominierenden Akteure auf dem Markt für Desktop-Betriebssysteme.

Diese Seite listet Europäische Microsoft Windows-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).