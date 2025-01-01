Europäische Alternativen zu Microsoft 365 Online

Microsoft 365 Online ermöglicht die Bearbeitung und gemeinsame Nutzung von Dokumenten über das Internet, ohne Installation einer lokalen Software. Der Dienst wird weltweit von Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen genutzt und ist in viele IT-Infrastrukturen integrierbar. Er gehört zu den etablierten Plattformen im Bereich der webbasierten Dokumentenzusammenarbeit.

Diese Seite listet Europäische Microsoft 365 Online-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).