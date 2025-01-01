Microsoft 365 Online-Logo

Europäische Alternativen zu Microsoft 365 Online

Microsoft 365 Online ermöglicht die Bearbeitung und gemeinsame Nutzung von Dokumenten über das Internet, ohne Installation einer lokalen Software. Der Dienst wird weltweit von Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen genutzt und ist in viele IT-Infrastrukturen integrierbar. Er gehört zu den etablierten Plattformen im Bereich der webbasierten Dokumentenzusammenarbeit.

Diese Seite listet Europäische Microsoft 365 Online-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

Nextcloud Office
Deutschland EU Open Source
Nextcloud Office ist der Dienst für die Zusammenarbeit an Dokumenten aus der Nextcloud-Suite. Nextcloud ist ein Open-Source-Dateihosting-Dienst zum Selbsthosten. Nextcloud Office ist Teil der Nextcloud-Suite und basiert auf dem Open-Source-Tool Collabora Online.

CryptPad
Frankreich EU EU gehosted Open Source
CryptPad ist ein Open-Source-Dienst für die Zusammenarbeit an Dokumenten, der selbst gehostet werden kann. CryptPad ist wissensfrei, was bedeutet, dass der Betreiber die auf der Website geschriebenen Inhalte nicht lesen kann. Da es selbst gehostet werden kann, gibt es viele Beispiele. Die bekannteste, die auch von den Hauptentwicklern betrieben wird, ist cryptpad.fr.

Selbstgehostet & Open Source

Collabora Online
Open Source
Collabora Online ist ein Open-Source-Dienst für die Zusammenarbeit an Dokumenten. Er kann selbst gehostet werden und wird von vielen Cloud-Lösungen wie Nextcloud Office verwendet. Sie bieten einen Editor für Text (Writer), Tabellenkalkulation (Calc), Präsentationen (Impress) und Vektorgrafiken (Draw).

