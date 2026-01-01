Europäische Alternativen zu macOS

macOS ist das von Apple entwickelte Betriebssystem für die hauseigenen Mac-Computer. Es ist bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit, nahtlose Integration mit anderen Apple-Geräten und eine stabile, auf Unix basierende Architektur. macOS zählt zu den wichtigsten Betriebssystemen für kreative und professionelle Anwendungen.

Diese Seite listet Europäische macOS-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).