Europäische Alternativen zu Calendly

Calendly ist eine Terminplanungsplattform aus den USA mit Sitz in Atlanta. Kundinnen und Kunden buchen über teilbare Buchungsseiten gegen die Kalender von Mitarbeitenden oder Teams, unterstützt durch automatisierte Erinnerungen, Routing-Regeln zur Zuweisung von Buchungen an die richtige Person sowie Integrationen mit gängigen Kalender- und Videokonferenz-Tools.

Diese Seite listet Europäische Calendly-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).