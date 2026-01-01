Europäische Alternativen zu Android

Android ist ein weit verbreitetes, open-source Betriebssystem für Smartphones und Tablets, das jedoch stark von Googles proprietären Diensten (z. B. Google Play Services) abhängig ist. Einige der gelisteten europäischen Alternativen basieren auf Android, bieten aber eigene Dienste und Anpassungen an.

Diese Seite listet Europäische Android-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).