/e/OS ist quelloffenes Betriebssystem für Smartphones, das auf Android basiert und den Fokus auf Datenschutz und Benutzerkontrolle legt. Es wird von der Organisation /e/foundation entwickelt und ist das Standardbetriebsystem des Smartphone-Herstellers Murena, welche beide eng verbunden sind und den gleichen Gründer haben. /e/OS basiert zwar auf Android aber wird ohne Google Apps und Services ausgeliefert. Da viele Android-Apps im Hintergrund Google Services benutzen, verwendet /e/OS das quelloffene microG um die Google API zu immitieren. So kann der Großteil der Android-Apps problemlos verwendet werden. /e/OS kann auf mehr als 200 Android-Smartphones bekannter Hersteller installiert werden.
Europäische Alternativen zu Android
Android ist ein weit verbreitetes, open-source Betriebssystem für Smartphones und Tablets, das jedoch stark von Googles proprietären Diensten (z. B. Google Play Services) abhängig ist. Einige der gelisteten europäischen Alternativen basieren auf Android, bieten aber eigene Dienste und Anpassungen an.
Diese Seite listet Europäische Android-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
Sailfish OS
Sailfish OS ist ein Open-Source-Betriebssystem für Smartphones, das auf Linux aufbaut. Es wird von der finnischen Firma Jolla entwickelt und ermöglicht über eine proprietäre Schicht die Ausführung von Android-Anwendungen. Es wird sowohl auf eigenen Geräten von Jolla als auch auf Geräten anderer Hersteller durch Community-Ports eingesetzt.
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