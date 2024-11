ZITADEL ist ein Open-Source Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) Service aus der Schweiz. ZITADEL bietet eine moderne Oberfläche und eine flexible Preisgestaltung.

Hosting

ZITADEL verwendet die US-amerikanische Google Cloud Platform, um seinen Dienst zu hosten. Es ist möglich, dass Kunden ein Upgrade bezahlen, um die Daten in der EU oder in der Schweiz speichern zu lassen. Dies bedeutet lediglich, dass die Daten in einer anderen Region von Google Cloud Platform gespeichert werden, jedoch nicht auf Servern eines in der EU ansässigen Cloud-Anbieters. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Liste der Auftragsverarbeiter.