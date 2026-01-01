YouTrack ist ein Tool für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit, das durch eine umfangreiche Funktionsausstattung Ihre Arbeitsabläufe optimiert und Ihre Produktivität steigert. Es hilft Ihnen, Aufgaben zu verfolgen, Projekte zu verwalten, eine Wissensdatenbank aufzubauen, Kundensupport zu leisten, im Team zu arbeiten und hervorragende Produkte auszuliefern. YouTrack wird weltweit von über 100.000 Teams eingesetzt.

Leistungsmerkmale von YouTrack:

Projekt- und Aufgabenmanagement

Kostenlose KI-Unterstützung

Wissensdatenbank

Agile-Boards

Zeiterfassung

Gantt-Diagramme

Berichte

Dashboards

YouTrack Helpdesk

Apps und Workflows

Preisgestaltung

YouTrack ist für Teams mit bis zu 10 Mitgliedern kostenlos – ohne zeitliche Begrenzung. Es bietet die Wahl zwischen Cloud- und On-Premises-Hosting und beinhaltet kostenlose KI-Unterstützung. Mit kostenpflichtigen Abonnements können Sie im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Tools bis zu 80% der Betriebskosten einsparen.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

YouTrack ist mit Cloud- oder On-Premises-Hosting verfügbar. YouTrack speichert Daten aus einer Liste verfügbarer Rechenzentren. Diese Rechenzentren werden von Amazon Web Services (AWS) gehostet. In der EU erstellte YouTrack Cloud-Instanzen werden in Irland gespeichert.