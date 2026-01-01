YouTrack-Logo

YouTrack ist ein Tool für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit, das durch eine umfangreiche Funktionsausstattung Ihre Arbeitsabläufe optimiert und Ihre Produktivität steigert. Es hilft Ihnen, Aufgaben zu verfolgen, Projekte zu verwalten, eine Wissensdatenbank aufzubauen, Kundensupport zu leisten, im Team zu arbeiten und hervorragende Produkte auszuliefern. YouTrack wird weltweit von über 100.000 Teams eingesetzt.

Screenshot von YouTrack

Leistungsmerkmale von YouTrack:

  • Projekt- und Aufgabenmanagement
  • Kostenlose KI-Unterstützung
  • Wissensdatenbank
  • Agile-Boards
  • Zeiterfassung
  • Gantt-Diagramme
  • Berichte
  • Dashboards
  • YouTrack Helpdesk
  • Apps und Workflows

Preisgestaltung

YouTrack ist für Teams mit bis zu 10 Mitgliedern kostenlos – ohne zeitliche Begrenzung. Es bietet die Wahl zwischen Cloud- und On-Premises-Hosting und beinhaltet kostenlose KI-Unterstützung. Mit kostenpflichtigen Abonnements können Sie im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Tools bis zu 80% der Betriebskosten einsparen.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

YouTrack ist mit Cloud- oder On-Premises-Hosting verfügbar. YouTrack speichert Daten aus einer Liste verfügbarer Rechenzentren. Diese Rechenzentren werden von Amazon Web Services (AWS) gehostet. In der EU erstellte YouTrack Cloud-Instanzen werden in Irland gespeichert.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
youtrack.cloud Hauptdienst Web Report
european-alternatives.youtrack.cloud Hauptdienst Web Report
www.jetbrains.com Repräsentation Web Report
