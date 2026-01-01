Vikunja-Logo

Vikunja ist eine quelloffene, selbst-hostbare Aufgaben- und Projektmanagement-Anwendung, die Arbeit in hierarchische Projekte und Unterprojekte organisiert. Sie bietet verschiedene Ansichtsmodi einschließlich traditioneller Listen, Kanban-Boards, Gantt-Diagramme und Tabellenansichten, um unterschiedlichen Arbeitsabläufen gerecht zu werden. Die Plattform unterstützt Teamzusammenarbeit durch das Teilen von Projekten, Aufgabenzuweisung und Benutzerverwaltung und bietet außerdem Funktionen wie Fälligkeitsdaten, Labels, wiederkehrende Aufgaben und E-Mail-Erinnerungen.

Über die CalDAV- und API-Integration ist es ebenfalls möglich, andere Tools einzubinden. Mit einem Go-Backend und Vue.js-Frontend entwickelt, kann Vikunja selbst gehostet werden für vollständige Datenkontrolle oder über den Cloud-Service genutzt werden.

Preisgestaltung

Der Cloud-Service kostet 4€ / Monat für den privaten Gebrauch und 5€ / Monat für Organisationen (jeweils pro Account). Self-hosted ist kostenlos nutzbar. Beratung, individuelle Entwicklung und mehr sind gegen Gebühr auf Anfrage verfügbar.

Hosting

Gehosted bei Hetzner in Deutschland und Finnland.

Nachhaltigkeit

Der Cloud-Service wird auf Hetzner gehostet, die grüne Energie verwenden. Über Stripe Climate wird 1% des Umsatzes an Initiativen gespendet, die daran arbeiten, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Die Website läuft auf Cloudflare Pages, die nicht überall grüne Energie verwenden.

