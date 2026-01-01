Twake Drive ist ein File-Hosting-Dienst aus Frankreich, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Dokumente, Fotos usw. zu speichern und von jedem Gerät aus darauf zuzugreifen, entweder über den Browser oder über ihre mobilen und Desktop-Apps für alle großen Plattformen. Neben der Speicherung haben die Nutzer Zugang zu einer Vielzahl von Anwendungen, um ihre Daten automatisch zu verwalten und zu organisieren.

Preisgestaltung

Twake Drive bietet einen kostenlosen Tarif für 5 GB Speicherplatz an, wenn das nicht ausreicht, erhalten Sie für 4 € monatlich 50 GB und für 12 € 1000 GB Speicherplatz.

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