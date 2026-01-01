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Twake Drive

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Twake Drive

Twake Drive ist ein File-Hosting-Dienst aus Frankreich, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Dokumente, Fotos usw. zu speichern und von jedem Gerät aus darauf zuzugreifen, entweder über den Browser oder über ihre mobilen und Desktop-Apps für alle großen Plattformen. Neben der Speicherung haben die Nutzer Zugang zu einer Vielzahl von Anwendungen, um ihre Daten automatisch zu verwalten und zu organisieren.

Screenshot von Twake Drive

Preisgestaltung

Twake Drive bietet einen kostenlosen Tarif für 5 GB Speicherplatz an, wenn das nicht ausreicht, erhalten Sie für 4 € monatlich 50 GB und für 12 € 1000 GB Speicherplatz.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
twake-drive.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
apt.cozy.io Repräsentation Web Report
twake.app Repräsentation Web Report
cozy.io Repräsentation Web
  • Tilda Publishing Ltd. (AS205282)
Report
docs.cozy.io Dokumentation Web
  • Fastly, Inc. (AS54113)
Report
Andere Produkte in der Kategorie Filehosting-Dienste
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pCloud
Schweiz EFTA EU gehosted
Website

pCloud ist ein Filehosting-Dienst aus der Schweiz mit guten Preisen und mit Apps für viele Plattformen. Es werden Apps für Windows, MacOS, Linux, iOS und Android angeboten. Zusätzlich werden Browser-Add-ons angeboten, mit denen zum Beispiel Bilder schnell im Speicher von pCloud abgelegt werden können.

Im Basisplan werden die Daten auf dem Client nicht verschlüsselt, aber es gibt ein Extra, das erworben werden kann, um die Zero-Knowledge-Verschlüsselung zu aktivieren.

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Proton Drive
Schweiz EFTA EFTA gehosted Gratis-Plan
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Proton Drive ist ein sicherer Cloud-Speicherdienst, der auf Datenschutz ausgelegt ist. Dank End-to-End-Verschlüsselung bleiben Dateien nur für ihre Eigentümer und autorisierte Mitarbeiter zugänglich. Geschützt durch strenge Schweizer Datenschutzgesetze ermöglicht er die sichere Freigabe über verschlüsselte Links mit Passwörtern, Ablaufdaten und Berechtigungen. Es ist ein Produkt des Schweizer Unternehmens Proton, das auch Proton Mail, Proton Calendar und Proton VPN herstellt.

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