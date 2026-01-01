Tuta Calendar-Logo

Tuta Calendar

Deutschland
Nutzt erneuerbare Energie
EU EU gehosted Open Source Gratis-Plan Mastodon Facebook LinkedIn Xing GitHub
Website

Tuta Calendar

Tuta Kalender ist ein Ende-zu-Ende-verschlüsselter Kalenderdienst aus Deutschland. Sie sind als App für iOS und Android oder über ihre Web-App verfügbar.

Screenshot von Tuta Calendar

Preisgestaltung

Ihr kostenloser Plan erlaubt nur einen Kalender und bis zu 1 GB Speicherplatz. Ihre größeren Pläne (wie Revolutionary, 3 EUR monatlich) bieten zusätzliche Funktionen wie Kalenderfreigabe, unbegrenzte Kalender und E-Mails.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Tuta wird in Rechenzentren in Deutschland gehostet.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
app.tuta.com Hauptdienst Web
  • Tutao GmbH (AS210909)
Report
tuta.com Repräsentation Web
  • Tutao GmbH (AS210909)
Report

Nachhaltigkeit

Tuta verwendet grüne Energie für ihre Server und Büros.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.

Andere Produkte in der Kategorie Online-Kalender
Proton Calendar-Logo

Proton Calendar
Schweiz EFTA EFTA gehosted
Website Affiliate-Link

Proton Calendar ist ein in der Schweiz ansässiger Online-Kalender mit einem starken Fokus auf den Datenschutz. Proton Calendar verwendet eine Zero-Knowledge-Verschlüsselung, was bedeutet, dass das Unternehmen den Inhalt Ihres Kalenders nicht lesen kann, selbst wenn er auf seinen Servern gespeichert ist.

Mehr lesen über Proton Calendar
Kalender.digital-Logo

Kalender.digital
Deutschland EU EU gehosted Gratis-Plan
Website

Kalender.digital ist ein Kalenderdienst aus Deutschland. Sie ermöglichen es Ihnen, einen Kalender zu erstellen und verschiedene Zugriffslinks mit unterschiedlichen Berechtigungen für diesen Kalender zu erstellen. Sie können beispielsweise einen Link mit der Berechtigung „Ohne Details lesen“ mit jemandem teilen, den Sie treffen möchten, und die Person kann sehen, wenn Sie beschäftigt sind, ohne zu wissen, warum Sie beschäftigt sind, und sich entsprechend an Sie wenden. Unterkalender können ebenfalls erstellt werden, um verschiedene Datumsarten zu verwalten.

Mehr lesen über Kalender.digital
See more

Irgendwelche Vorschläge?

Sign up for an account to suggest changes or new products.

Sign Up