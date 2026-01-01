Tuta Calendar
Tuta Kalender ist ein Ende-zu-Ende-verschlüsselter Kalenderdienst aus Deutschland. Sie sind als App für iOS und Android oder über ihre Web-App verfügbar.
Preisgestaltung
Ihr kostenloser Plan erlaubt nur einen Kalender und bis zu 1 GB Speicherplatz. Ihre größeren Pläne (wie Revolutionary, 3 EUR monatlich) bieten zusätzliche Funktionen wie Kalenderfreigabe, unbegrenzte Kalender und E-Mails.
Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.
Hosting
Tuta wird in Rechenzentren in Deutschland gehostet.
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|app.tuta.com
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|tuta.com
|Repräsentation
|Web
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|Report
Nachhaltigkeit
Tuta verwendet grüne Energie für ihre Server und Büros.
Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.