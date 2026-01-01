Tuta Calendar

Tuta Kalender ist ein Ende-zu-Ende-verschlüsselter Kalenderdienst aus Deutschland. Sie sind als App für iOS und Android oder über ihre Web-App verfügbar.

Preisgestaltung

Ihr kostenloser Plan erlaubt nur einen Kalender und bis zu 1 GB Speicherplatz. Ihre größeren Pläne (wie Revolutionary, 3 EUR monatlich) bieten zusätzliche Funktionen wie Kalenderfreigabe, unbegrenzte Kalender und E-Mails.

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Hosting

Tuta wird in Rechenzentren in Deutschland gehostet.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter app.tuta.com Hauptdienst Web Tutao GmbH (AS210909) Report tuta.com Repräsentation Web Tutao GmbH (AS210909) Report

Nachhaltigkeit

Tuta verwendet grüne Energie für ihre Server und Büros.

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