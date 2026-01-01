Tresorit SecureCloud ist ein Filehosting-Dienst aus der Schweiz, der auf Zero-Knowledge-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung setzt. Dateien werden bereits auf dem Gerät verschlüsselt, bevor sie hochgeladen werden, sodass Tresorit selbst keinen Zugriff auf die Inhalte hat. Der Dienst richtet sich an Organisationen, die sensible Dateien mit Kolleginnen, Kollegen und externen Partnern austauschen müssen, und ist für Desktop, Mobilgeräte und das Web verfügbar. Die Speicherpläne reichen von mehreren Terabyte bis zu unbegrenztem Speicherplatz und unterstützen Ordnersynchronisation mit gespiegelten Ordnerstrukturen. Freigaben erfolgen über verschlüsselte Links, die sich mit Passwort, Ablaufdatum, Downloadlimit und Wasserzeichen schützen lassen, und externe Personen können Dateien auch ohne eigenes Konto einreichen. Administratorinnen und Administratoren können Sicherheitsrichtlinien durchsetzen, Mehrfaktor-Authentifizierung verlangen und Aktivitäten über einen zentralen Governance-Hub überwachen.

Unternehmen können eigene Markenelemente und eine eigene Domain für Freigabelinks und den Web-Client verwenden und die Datenresidenz aus zwölf Rechenzentrumsstandorten wählen, auf Organisations- oder Nutzerebene, darunter die Schweiz und mehrere EU-Länder.

Tresorit SecureCloud lässt sich außerdem in Outlook, Microsoft Teams und Gmail integrieren und unterstützt Single Sign-on sowie Provisioning über Azure/Entra ID und Okta, mit SIEM-Exportfunktion für die Sicherheitsüberwachung.

Preisgestaltung

Tresorit SecureCloud bietet mit Basic einen kostenlosen Tarif mit 3 GB Speicherplatz für die private Nutzung sowie eine 14-tägige kostenlose Testphase für alle kostenpflichtigen Tarife. Die kostenpflichtigen Tarife Professional, Business und Business Pro werden pro Nutzer und Monat abgerechnet und sind auf der Website öffentlich einsehbar, wobei sich der Preis nach Nutzerzahl und Abrechnungszeitraum richtet. Business Pro bietet zusätzlich höhere Speicherlimits und Enterprise-Funktionen wie SIEM-Integration und Active-Directory-Unterstützung. Für größere oder individuelle Anforderungen kann das Vertriebsteam von Tresorit für individuelle Preise kontaktiert werden.

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