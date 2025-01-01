Sweego ist eine französische Plattform für Entwickler und Produktmanager, die den Versand von E-Mails und SMS-Nachrichten ermöglicht. Sweego bietet ein SMTP-Relay und eine API für den Versand von Transaktions-E-Mails. Es ist möglich, E-Mails zu versenden, sie über Statistiken zu verfolgen und die Rohprotokolle von Mailbox-Providern einzusehen.

Sweego bietet auch einen Dienst für das Routing eingehender E-Mails, der Ihre E-Mails analysiert und sie in JSON über einen Webhook an Sie weiterleitet.

Sweego ist eine bidirektionale Multi-Channel-Transaktionsplattform. Mit Sweego können Sie Nachrichten und Benachrichtigungen per E-Mail und SMS versenden.

Es ist möglich, E-Mails zu empfangen und in JSON über Webhook weiterzuleiten.

Die wichtigsten Merkmale sind:

Vereinheitlichte Rest-API

E-Mail-API

SMS-API

Posteingang E-Mail-Routing (E-Mail zu JSON zu Webhook)

Webhook für Ereignis-Eskalation

Vorlagen- und Markenverwaltung

Statistiken und Protokolle

Test-Modus

Preisgestaltung

Sweego bietet einen kostenlosen Plan an, der ideal für den Einstieg ist. Für fortgeschrittene Anforderungen gibt es drei kostenpflichtige Stufen - Individual, Startup und Scaleup -, die jeweils einen anderen Funktionsumfang bieten. Bei jedem Plan können Sie den Preis des Plans um 30 % überschreiten.

Wenn Sie noch mehr Volumen benötigen, ist es möglich, Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot zu machen.

Wenn Sie sich für ein Jahr binden, erhalten Sie einen Rabatt von 20%.

Plan Preis (exkl. MwSt.) MwSt.) E-Mail-Volumen Hauptfunktionen Kostenlos €0 100 E-Mails/Tag - 100 E-Mails über API & SMTP

- Unbegrenzte Domains

- Vorlagen

- Webhook

- Testmodus

- 7 Tage Protokollaufbewahrung Einzelperson €10 oder €25 20K oder 50K E-Mails/Monat Alle Funktionen von Free, plus:

+ 30 Tage Log-Aufbewahrung

+ Chat- und E-Mail-Support

+ 10 oder 30 Vorlagen

+ Unbegrenzte API-Schlüssel

+ Overage verfügbar Startup €79 oder €128 100K oder 200K E-Mails/Monat Alle Funktionen von Individual, plus:

+ 60 Tage Log-Aufbewahrung

+ Unbegrenzte Templates

+ Dedizierte IP verfügbar

+ Mehrere Webhooks Scaleup €270 oder €490 500K oder 1M Emails/Monat Alle Funktionen in Startup, plus:

+ 90 Tage Log-Aufbewahrung

+ Dedizierte IP enthalten

+ Dedizierter IP-Pool verfügbar

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Die Infrastruktur wird von OVH und Scaleway gehostet und ist auf mehrere Rechenzentren in Frankreich verteilt, die mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt sind.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter api.sweego.io Hauptdienst Web OVHcloud (AS16276) Report spf.swg-srv.net SPF-Domain Outgoing mail OVHcloud (AS16276)

Scaleway (AS12876) Report www.sweego.io Repräsentation Web OVHcloud (AS16276) Report learn.sweego.io Dokumentation Web OVHcloud (AS16276) Report status.sweego.io Status-Seite Web OVHcloud (AS16276) Report

Nachhaltigkeit

Die Infrastruktur wird von OVH und Scaleway gehostet. Das OVH-Rechenzentrum bietet einen PUE* von 1,22 und einen WUE von 0,3 Das Scaleway-Rechenzentrum bietet einen PUE* von 1,17 und einen WUE von 0,25

Sweego hat außerdem die Initiative ergriffen, der E-Mail ein Verfallsdatum hinzuzufügen, um den Kohlenstoff-Fußabdruck von E-Mails zu reduzieren, so dass sie bei Erreichen des Verfallsdatums gelöscht werden.

PUE = Stromverbrauchseffektivität WUE = Wassernutzungseffektivität