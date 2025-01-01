Sweego-Logo

Sweego ist eine französische Plattform für Entwickler und Produktmanager, die den Versand von E-Mails und SMS-Nachrichten ermöglicht. Sweego bietet ein SMTP-Relay und eine API für den Versand von Transaktions-E-Mails. Es ist möglich, E-Mails zu versenden, sie über Statistiken zu verfolgen und die Rohprotokolle von Mailbox-Providern einzusehen.

Sweego bietet auch einen Dienst für das Routing eingehender E-Mails, der Ihre E-Mails analysiert und sie in JSON über einen Webhook an Sie weiterleitet.

Sweego ist eine bidirektionale Multi-Channel-Transaktionsplattform. Mit Sweego können Sie Nachrichten und Benachrichtigungen per E-Mail und SMS versenden.

Es ist möglich, E-Mails zu empfangen und in JSON über Webhook weiterzuleiten.

Die wichtigsten Merkmale sind:

  • Vereinheitlichte Rest-API
  • E-Mail-API
  • SMS-API
  • Posteingang E-Mail-Routing (E-Mail zu JSON zu Webhook)
  • Webhook für Ereignis-Eskalation
  • Vorlagen- und Markenverwaltung
  • Statistiken und Protokolle
  • Test-Modus

Preisgestaltung

Sweego bietet einen kostenlosen Plan an, der ideal für den Einstieg ist. Für fortgeschrittene Anforderungen gibt es drei kostenpflichtige Stufen - Individual, Startup und Scaleup -, die jeweils einen anderen Funktionsumfang bieten. Bei jedem Plan können Sie den Preis des Plans um 30 % überschreiten.

Wenn Sie noch mehr Volumen benötigen, ist es möglich, Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot zu machen.

Wenn Sie sich für ein Jahr binden, erhalten Sie einen Rabatt von 20%.

Plan Preis (exkl. MwSt.) MwSt.) E-Mail-Volumen Hauptfunktionen
Kostenlos €0 100 E-Mails/Tag - 100 E-Mails über API & SMTP
- Unbegrenzte Domains
- Vorlagen
- Webhook
- Testmodus
- 7 Tage Protokollaufbewahrung
Einzelperson €10 oder €25 20K oder 50K E-Mails/Monat Alle Funktionen von Free, plus:
+ 30 Tage Log-Aufbewahrung
+ Chat- und E-Mail-Support
+ 10 oder 30 Vorlagen
+ Unbegrenzte API-Schlüssel
+ Overage verfügbar
Startup €79 oder €128 100K oder 200K E-Mails/Monat Alle Funktionen von Individual, plus:
+ 60 Tage Log-Aufbewahrung
+ Unbegrenzte Templates
+ Dedizierte IP verfügbar
+ Mehrere Webhooks
Scaleup €270 oder €490 500K oder 1M Emails/Monat Alle Funktionen in Startup, plus:
+ 90 Tage Log-Aufbewahrung
+ Dedizierte IP enthalten
+ Dedizierter IP-Pool verfügbar

Hosting

Die Infrastruktur wird von OVH und Scaleway gehostet und ist auf mehrere Rechenzentren in Frankreich verteilt, die mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt sind.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
api.sweego.io Hauptdienst Web Report
spf.swg-srv.net SPF-Domain Outgoing mail Report
www.sweego.io Repräsentation Web Report
learn.sweego.io Dokumentation Web Report
status.sweego.io Status-Seite Web Report

Nachhaltigkeit

Die Infrastruktur wird von OVH und Scaleway gehostet. Das OVH-Rechenzentrum bietet einen PUE* von 1,22 und einen WUE von 0,3 Das Scaleway-Rechenzentrum bietet einen PUE* von 1,17 und einen WUE von 0,25

Sweego hat außerdem die Initiative ergriffen, der E-Mail ein Verfallsdatum hinzuzufügen, um den Kohlenstoff-Fußabdruck von E-Mails zu reduzieren, so dass sie bei Erreichen des Verfallsdatums gelöscht werden.

PUE = Stromverbrauchseffektivität WUE = Wassernutzungseffektivität

