Supertext ist ein Schweizer KI-Übersetzungsdienst. Sie können einfache Texteingaben, editierbare Dateien und PDFs übersetzen und bieten massgeschneiderte Übersetzungslösungen für Unternehmen.

Preisgestaltung

Der Free Plan umfasst sechs Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und Schweizerdeutsch) und ist auf 3000 Zeichen pro Anfrage begrenzt. In der Bezahlversion sind je nach Abo bis zu 28 Sprachen, unbegrenzte Übersetzungen, zusätzliche Dateitypen und Features wie API-Zugriff enthalten.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
www.supertext.com Hauptdienst Web Report
