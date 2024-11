DeepL ist ein Übersetzer, der sich durch seine hervorragende Übersetzungsqualität auszeichnet. Er unterstützt zwar nicht so viele Sprachen wie Google Translate, aber es kommen ständig neue hinzu und es sind bereits so viele, dass er wahrscheinlich nicht an seine Grenzen stoßen wird.

Preisgestaltung

Der Dienst kann kostenlos genutzt werden und wird durch Pro-Pläne finanziert, die bei 8,99 € pro Monat beginnen. Es gibt auch separate Pläne für Entwickler, die nur eine API benötigen.

Hosting