ModernMT ist ein Übersetzer aus Italien, der sich durch Korrekturen verbessert und sich an den Kontext des gesamten Dokuments und nicht nur an den letzten Satz anpasst. Die Muttergesellschaft Translated (ebenfalls in Italien ansässig) bietet ebenfalls von Menschen überprüfte Übersetzungen und Zugang zur API für maschinelle Übersetzungen.

Preisgestaltung

Es bietet kostenlose maschinelle Übersetzung für bis zu 5000 Zeichen auf einmal. Für Unternehmen, die von einem direkten API-Zugang profitieren könnten, beginnt der Batch-Plan bei 8 $ pro Million Zeichen und für Übersetzer würde ein Modell, das sich an Ihren persönlichen Stil anpasst, 25 $ pro Monat kosten.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting