Scrive bietet E-Signatur- und E-ID-Dienste, um Unternehmen bei der Verwaltung sicherer, rechtskonformer digitaler Transaktionen zu unterstützen. Das Unternehmen unterstützt kleine Unternehmen, große Konzerne und Kunden aus dem öffentlichen Sektor dabei, europäische Regulierungsstandards wie eIDAS und DSGVO zu erfüllen. Scrive ist ein qualifizierter Vertrauensdienstleister, was bedeutet, dass die signierten Dokumente nach EU-Recht gültig und vor Gericht zulässig sind.

Scrive ist ein qualifizierter Vertrauensdienstleister (QTSP) gemäß EU-eIDAS und bietet qualifizierte elektronische Signaturen für sichere, rechtlich anerkannte Transaktionen in der gesamten Europäischen Union. Alle Lösungen sind DSGVO-konform und integrieren Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Für Organisationen mit strengen Compliance-Anforderungen hostet Scrive EC (Extended Compliance) alle Kerndienste ausschließlich bei europäischen Anbietern mit Sitz in Europa, wodurch eine Abhängigkeit von der US-Gerichtsbarkeit ausgeschlossen wird. Der Dienst ist auf die regulatorischen Anforderungen der EU abgestimmt und ermöglicht es Organisationen, ihre digitalen Vereinbarungen mit vollem Vertrauen abzuschließen. Die Plattform von Scrive umfasst elektronische Signaturen, Identitätsprüfungen und API-Integrationen für die Automatisierung von Arbeitsabläufen und bedient Kunden aus verschiedenen Branchen.

Preisgestaltung

Die Preise basieren auf Abonnementstufen mit Funktionen und Volumenbeschränkungen pro Tarif. Eine kostenlose Testversion ist verfügbar; ein dauerhaft kostenloser Tarif wird nicht angeboten.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
scrive.com Hauptdienst Web Report
www.scrive.com Repräsentation Web Report
Andere Produkte in der Kategorie Digitale Signatur-Software
Skribble-Logo

Skribble
Schweiz EFTA
Website

Skribble ist eine elektronische Signatursoftware aus der Schweiz. Skribble bietet verschiedene Signaturstandards für unterschiedliche Sicherheitsstufen und Anwendungsfälle. Die höchste Stufe ist eIDAS und ZertES (Schweiz) konform.

sproof-Logo

sproof
Österreich
Nutzt erneuerbare Energie
EU EU gehosted Gratis-Plan
Website

Sproof ist eine elektronische Signatursoftware aus Österreich. Sie ist eIDAS-konform, was die Unterschrift in der EU rechtsverbindlich macht.

Dokumente können von einer oder mehreren Personen unterschrieben werden. Zusätzlich können Felder in die Dokumente eingefügt werden, die vor dem Unterschreiben ausgefüllt werden müssen. Bei besseren Plänen können auch Vorlagen aus Dokumenten mit Feldern erstellt werden. Neben fortgeschrittenen Signaturen kann Sproof auch qualifizierte Signaturen mit dem österreichischen eIDAS-Dienstleister A-Trust erstellen.

