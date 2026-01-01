Scrive bietet E-Signatur- und E-ID-Dienste, um Unternehmen bei der Verwaltung sicherer, rechtskonformer digitaler Transaktionen zu unterstützen. Das Unternehmen unterstützt kleine Unternehmen, große Konzerne und Kunden aus dem öffentlichen Sektor dabei, europäische Regulierungsstandards wie eIDAS und DSGVO zu erfüllen. Scrive ist ein qualifizierter Vertrauensdienstleister, was bedeutet, dass die signierten Dokumente nach EU-Recht gültig und vor Gericht zulässig sind.

Scrive ist ein qualifizierter Vertrauensdienstleister (QTSP) gemäß EU-eIDAS und bietet qualifizierte elektronische Signaturen für sichere, rechtlich anerkannte Transaktionen in der gesamten Europäischen Union. Alle Lösungen sind DSGVO-konform und integrieren Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Für Organisationen mit strengen Compliance-Anforderungen hostet Scrive EC (Extended Compliance) alle Kerndienste ausschließlich bei europäischen Anbietern mit Sitz in Europa, wodurch eine Abhängigkeit von der US-Gerichtsbarkeit ausgeschlossen wird. Der Dienst ist auf die regulatorischen Anforderungen der EU abgestimmt und ermöglicht es Organisationen, ihre digitalen Vereinbarungen mit vollem Vertrauen abzuschließen. Die Plattform von Scrive umfasst elektronische Signaturen, Identitätsprüfungen und API-Integrationen für die Automatisierung von Arbeitsabläufen und bedient Kunden aus verschiedenen Branchen.

Preisgestaltung

Die Preise basieren auf Abonnementstufen mit Funktionen und Volumenbeschränkungen pro Tarif. Eine kostenlose Testversion ist verfügbar; ein dauerhaft kostenloser Tarif wird nicht angeboten.

