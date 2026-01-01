Sayr
Sayr ist eine Projektmanagement-Plattform mit einem optionalen öffentlichen Portal. Ihr Team arbeitet intern, während Nutzer Feedback geben, über Funktionen abstimmen und den Fortschritt verfolgen können – alles über ein und dasselbe Tool. Der Quellcode ist einsebar aber nicht unter einer freien Lizenz.
Preisgestaltung
Kostenlose Version für bis zu 5 Benutzer verfügbar, kostenpflichtige Optionen für eine unbegrenzte Benutzeranzahl und erweiterte Funktionen wie Release-Management.
Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.
Hosting
Self hosting available, cloud version hoested on Zerops.io