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Sayr

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Sayr

Sayr ist eine Projektmanagement-Plattform mit einem optionalen öffentlichen Portal. Ihr Team arbeitet intern, während Nutzer Feedback geben, über Funktionen abstimmen und den Fortschritt verfolgen können – alles über ein und dasselbe Tool. Der Quellcode ist einsebar aber nicht unter einer freien Lizenz.

Screenshot von Sayr

Preisgestaltung

Kostenlose Version für bis zu 5 Benutzer verfügbar, kostenpflichtige Optionen für eine unbegrenzte Benutzeranzahl und erweiterte Funktionen wie Release-Management.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Self hosting available, cloud version hoested on Zerops.io

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
admin.sayr.io Hauptdienst Web
  • VSHosting s.r.o. (AS43541)
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sayr.io Hauptdienst Web
  • VSHosting s.r.o. (AS43541)
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OpenProject
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OpenProject ist eine Projektmanagement-Software aus Deutschland. Sie sind Open Source und können selbst gehostet werden, bieten aber auch Cloud-Lösungen an. Sie basieren auf Tasks, die auf unterschiedliche Weise angezeigt werden können, beispielsweise in einem Kanban-Board, einer Zeitleiste oder in einem Kalender. Diese Aufgaben können Personen zugewiesen und von jedem erstellt werden. OpenProject kann in andere Dienste integriert werden, und Sie können mit deren API Ihre eigenen Integrationen erstellen.

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awork
Deutschland EU
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awork ist eine Projektmanagement-Software aus Deutschland. Sie ermöglichen es Ihnen, Aufgaben zu erstellen und sie auf verschiedene Weise anzuzeigen: in einem Kanban-Board, einer Zeitleiste oder als einfache Liste. Aufgaben können eine Frist zugewiesen werden, und Sie können verfolgen, wie viel Zeit Sie an was gearbeitet haben. Darüber hinaus bieten sie Ihnen einen persönlichen Zeitplan, einen Überblick über Ihre Projekte und die Möglichkeit, langfristige Zeitpläne und Pläne zu erstellen. awork kann mit Kalenderdiensten synchronisiert werden und bieten über ihre API verschiedene Integrationen an.

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