Deutschland
Nutzt erneuerbare Energie
Projektron BCS

Projektron BCS ist eine deutsche Projektmanagement-Software und ERP-Lösung für Dienstleistungsunternehmen von Projektron, die zugleich branchenoffen einsetzbar ist. Sie unterstützt über 850 Kundenunternehmen weltweit bei Planung, Steuerung und Abrechnung von Projekten. Mit Funktionen für Multiprojektmanagement, Ressourcen- und Aufgabenplanung, Zeiterfassung, Ticketsystem, Faktura und CRM deckt BCS den gesamten Projektlebenszyklus ab. Die Software integriert gängige Methoden wie Scrum, PRINCE2 oder IPMA/GPM, ist hochgradig anpassbar und durch zertifizierte Sicherheitsstandards wie ISO/IEC 27001:2022 abgesichert.

Projektron BCS (Business Coordination Software) ist eine deutsche Projektmanagement- und ERP-Software für Dienstleister aller Branchen von Projektron. Sie unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Planung, Steuerung und Abrechnung von Projekten – von Angebot bis Rechnungsstellung. Über 850 Unternehmen in mehr als 15 Ländern nutzen BCS.

Funktionen

  • Projektplanung & -steuerung: Multi-Projekt- und Portfoliomanagement, Ressourcen- und Kapazitätsplanung, Meilensteinplanung.
  • Zeiterfassung & Spesen: Web- und mobilbasiert.
  • Zusammenarbeit & Kommunikation: Ticket- und Aufgabenmanagement, Dokumentenverwaltung, Workflows.
  • Finanzen & Controlling: Budgetplanung, Angebote, Rechnungen, Controlling.
  • CRM: Kontakt- und Kundenverwaltung, Vertriebsunterstützung.
  • Qualität & Prozesse: BPMN-Prozessabbildung, kontinuierlicher Verbesserungsprozess.

Einsatzbereiche

  • Projektorientierte Unternehmen wie IT-Dienstleister, Ingenieurbüros, Agenturen, Forschungseinrichtungen oder Non-Profits.
  • Unterstützt alle Projektphasen: Akquise, Umsetzung, Nachkalkulation, Abrechnung.

Branchen & Methoden

  • Branchenunabhängig, stark verbreitet bei IT, Multimedia, Forschung, Beratung und Ingenieurwesen.
  • Unterstützt klassische Methoden (PRINCE2, IPMA/GPM), agile Ansätze (Scrum, Kanban) und hybride Modelle.

Individualisierung & Integration

  • Rollen- und Rechtekonzept, anpassbare Workflows
  • Integration mit Drittanbietersystemen möglich.

Sicherheit

  • Betrieb in zertifizierten deutschen Rechenzentren, GDPR-konform.
  • ISMS nach ISO/IEC 27001:2022, TÜV-zertifiziert, regelmäßige Audits und Penetrationstests.

Service & Support

  • Cloud- oder On-Premises-Betrieb, Einführung, Beratung, Schulung, Hotline.
  • Langfristige Partnerschaft durch Updates, Weiterentwicklungen und persönlichen Support.

Preisgestaltung

On-Prem: ab 200 € bis 350 € pro Lizenz (abhängig von genauer Modulauswahl) SaaS-Cloud-Variante: 5 % des Lizenzkaufpreises

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
bcs-hosting.de Hauptdienst Web
  • dogado GmbH (AS8648)
Report
www.projektron.de Repräsentation Web
  • dogado GmbH (AS45012)
Report

Nachhaltigkeit

Projektron BCS wird in Rechenzentren in Deutschland betrieben. Der Betrieb im Rechenzentrum Leipzig II erfolgt mit 100 % Strom aus erneuerbaren Energien. Das System unterstützt nachhaltige IT-Infrastrukturen und digitale Prozesse, die den Energieverbrauch reduzieren. Zusätzlich werden ressourcenschonende Arbeitsweisen gefördert, beispielsweise durch Online-Präsentationen statt Reisen, papierarme Prozesse und energieeffiziente Büroausstattung. Das integrierte Managementsystem berücksichtigt Umweltaspekte bei Planung, Entwicklung und Betrieb der Software. Dadurch wird sichergestellt, dass die Dienstleistungen zuverlässig und ökologisch verantwortungsvoll erbracht werden.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.

Taiga-Logo

Taiga
Spanien EU Open Source Gratis-Plan
Website

Taiga ist eine Open-Source Projektmanagement-Software aus Spanien. Zu ihren Funktionen gehören: mehrere verschiedene Dashboards, Kanban-Boards, ein Issue-Tracker und Projektzeitpläne. Projektmitgliedern können Rollen, Berechtigungen und Work-in-Progress-Limits zugewiesen werden. Taiga kann in andere Dienste integriert werden und Sie können mit deren API Ihre eigenen Integrationen erstellen. Sie bieten gehostete Lösungen an, können aber auch selbst gehostet werden.

Mehr lesen
OpenProject-Logo

OpenProject
Deutschland EU Open Source Gratis-Plan
Website

OpenProject ist eine Projektmanagement-Software aus Deutschland. Sie sind Open Source und können selbst gehostet werden, bieten aber auch Cloud-Lösungen an. Sie basieren auf Tasks, die auf unterschiedliche Weise angezeigt werden können, beispielsweise in einem Kanban-Board, einer Zeitleiste oder in einem Kalender. Diese Aufgaben können Personen zugewiesen und von jedem erstellt werden. OpenProject kann in andere Dienste integriert werden, und Sie können mit deren API Ihre eigenen Integrationen erstellen.

Mehr lesen
