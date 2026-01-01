Projektron BCS ist eine deutsche Projektmanagement-Software und ERP-Lösung für Dienstleistungsunternehmen von Projektron, die zugleich branchenoffen einsetzbar ist. Sie unterstützt über 850 Kundenunternehmen weltweit bei Planung, Steuerung und Abrechnung von Projekten. Mit Funktionen für Multiprojektmanagement, Ressourcen- und Aufgabenplanung, Zeiterfassung, Ticketsystem, Faktura und CRM deckt BCS den gesamten Projektlebenszyklus ab. Die Software integriert gängige Methoden wie Scrum, PRINCE2 oder IPMA/GPM, ist hochgradig anpassbar und durch zertifizierte Sicherheitsstandards wie ISO/IEC 27001:2022 abgesichert.

Projektron BCS (Business Coordination Software) ist eine deutsche Projektmanagement- und ERP-Software für Dienstleister aller Branchen von Projektron. Sie unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Planung, Steuerung und Abrechnung von Projekten – von Angebot bis Rechnungsstellung. Über 850 Unternehmen in mehr als 15 Ländern nutzen BCS.

Funktionen

Projektplanung & -steuerung: Multi-Projekt- und Portfoliomanagement, Ressourcen- und Kapazitätsplanung, Meilensteinplanung.

Zeiterfassung & Spesen: Web- und mobilbasiert.

Zusammenarbeit & Kommunikation: Ticket- und Aufgabenmanagement, Dokumentenverwaltung, Workflows.

Finanzen & Controlling: Budgetplanung, Angebote, Rechnungen, Controlling.

CRM: Kontakt- und Kundenverwaltung, Vertriebsunterstützung.

Qualität & Prozesse: BPMN-Prozessabbildung, kontinuierlicher Verbesserungsprozess.

Einsatzbereiche

Projektorientierte Unternehmen wie IT-Dienstleister, Ingenieurbüros, Agenturen, Forschungseinrichtungen oder Non-Profits.

Unterstützt alle Projektphasen: Akquise, Umsetzung, Nachkalkulation, Abrechnung.

Branchen & Methoden

Branchenunabhängig, stark verbreitet bei IT, Multimedia, Forschung, Beratung und Ingenieurwesen.

Unterstützt klassische Methoden (PRINCE2, IPMA/GPM), agile Ansätze (Scrum, Kanban) und hybride Modelle.

Individualisierung & Integration

Rollen- und Rechtekonzept, anpassbare Workflows

Integration mit Drittanbietersystemen möglich.

Sicherheit

Betrieb in zertifizierten deutschen Rechenzentren, GDPR-konform.

ISMS nach ISO/IEC 27001:2022, TÜV-zertifiziert, regelmäßige Audits und Penetrationstests.

Service & Support

Cloud- oder On-Premises-Betrieb, Einführung, Beratung, Schulung, Hotline.

Langfristige Partnerschaft durch Updates, Weiterentwicklungen und persönlichen Support.

Preisgestaltung

On-Prem: ab 200 € bis 350 € pro Lizenz (abhängig von genauer Modulauswahl) SaaS-Cloud-Variante: 5 % des Lizenzkaufpreises

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter bcs-hosting.de Hauptdienst Web dogado GmbH (AS8648) Report www.projektron.de Repräsentation Web dogado GmbH (AS45012) Report

Nachhaltigkeit

Projektron BCS wird in Rechenzentren in Deutschland betrieben. Der Betrieb im Rechenzentrum Leipzig II erfolgt mit 100 % Strom aus erneuerbaren Energien. Das System unterstützt nachhaltige IT-Infrastrukturen und digitale Prozesse, die den Energieverbrauch reduzieren. Zusätzlich werden ressourcenschonende Arbeitsweisen gefördert, beispielsweise durch Online-Präsentationen statt Reisen, papierarme Prozesse und energieeffiziente Büroausstattung. Das integrierte Managementsystem berücksichtigt Umweltaspekte bei Planung, Entwicklung und Betrieb der Software. Dadurch wird sichergestellt, dass die Dienstleistungen zuverlässig und ökologisch verantwortungsvoll erbracht werden.

