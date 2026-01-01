Myra EU CAPTCHA ist ein CAPTCHA, das den Datenschutz in den Vordergrund stellt und Websites, Formulare und Anmeldeprozesse ohne Cookies, Tracking oder Rätsel für Benutzer vor Bots schützt. Basierend auf 100 Milliarden täglichen CDN-Signalen bietet es eine hochpräzise Bot-Erkennung mit nahtloser, barrierefreier Benutzererfahrung. Es wurde in Deutschland entwickelt und bietet zertifizierte Compliance (ISO 27001, PCI DSS), wodurch es sich besonders für regulierte und kritische Infrastrukturumgebungen eignet.

Preisgestaltung

Myra EU CAPTCHA bietet die folgenden drei Tarife an:

Essential – 4,90 € pro Monat

3 Monate kostenlos

Unbegrenzte Anzahl von Site Keys

10.000 Prüfungen pro Monat

Grundlegende Analysen und begrenzte Protokolle

Kein Support und keine erweiterten Einstellungen

Professional – 29,90 € pro Monat

Unbegrenzte Anzahl von Site Keys

100.000 Prüfungen pro Monat

Erweiterte Protokolle und grundlegende Analysen

Grundlegender Support inklusive

Erweiterte Konfigurationsoptionen

Enterprise – Individueller Preis

Individuelle Anzahl von Prüfungen und Site Keys

Unbegrenzte Protokolle

Erweiterte Analysen

SLA-Support

Zugriff für mehrere Benutzer und vollständige Konfigurationsoptionen

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting