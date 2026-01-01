Myra EU CAPTCHA-Logo

Myra EU CAPTCHA

Deutschland EU EU gehosted
Website

Myra EU CAPTCHA

Myra EU CAPTCHA ist ein CAPTCHA, das den Datenschutz in den Vordergrund stellt und Websites, Formulare und Anmeldeprozesse ohne Cookies, Tracking oder Rätsel für Benutzer vor Bots schützt. Basierend auf 100 Milliarden täglichen CDN-Signalen bietet es eine hochpräzise Bot-Erkennung mit nahtloser, barrierefreier Benutzererfahrung. Es wurde in Deutschland entwickelt und bietet zertifizierte Compliance (ISO 27001, PCI DSS), wodurch es sich besonders für regulierte und kritische Infrastrukturumgebungen eignet.

Screenshot von Myra EU CAPTCHA

Preisgestaltung

Myra EU CAPTCHA bietet die folgenden drei Tarife an:

Essential – 4,90 € pro Monat

  • 3 Monate kostenlos
  • Unbegrenzte Anzahl von Site Keys
  • 10.000 Prüfungen pro Monat
  • Grundlegende Analysen und begrenzte Protokolle
  • Kein Support und keine erweiterten Einstellungen

Professional – 29,90 € pro Monat

  • Unbegrenzte Anzahl von Site Keys
  • 100.000 Prüfungen pro Monat
  • Erweiterte Protokolle und grundlegende Analysen
  • Grundlegender Support inklusive
  • Erweiterte Konfigurationsoptionen

Enterprise – Individueller Preis

  • Individuelle Anzahl von Prüfungen und Site Keys
  • Unbegrenzte Protokolle
  • Erweiterte Analysen
  • SLA-Support
  • Zugriff für mehrere Benutzer und vollständige Konfigurationsoptionen

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
cdn.eu-captcha.eu Hauptdienst Web Report
app.eu-captcha.eu Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
api-app.eu-captcha.eu Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
www.myrasecurity.com Repräsentation Web Report
docs.eu-captcha.eu Dokumentation Web Report
Andere Produkte in der Kategorie Captcha-Dienste
Trustcaptcha-Logo

Trustcaptcha
Deutschland EU EU gehosted
Website

Trustcaptcha ist ein Captcha-Dienst aus Deutschland. Sie schützen Ihre Website vor Bot- und Spam-Angriffen und schützen gleichzeitig die Daten Ihrer Kunden, ohne sie mit Rätseln oder anderen Aufgaben zu belästigen. Eine kostenlose Demo davon finden Sie auf ihrer Website.

Mehr lesen
Friendly Captcha-Logo

Friendly Captcha
Deutschland EU
Website

Friendly Captcha ist ein Captcha-Dienst aus Deutschland, der Nutzern hilft, Websites vor Bots zu schützen. Er funktioniert so, dass außer dem Anklicken eines Kontrollkästchens keine Interaktion mit dem Captcha-Dienst erforderlich ist. Der Nutzer muss also keine Bilder auswählen oder verbogene Buchstaben entziffern.

Mehr lesen
See more

Irgendwelche Vorschläge?

Sign up for an account to suggest changes or new products.

Sign Up