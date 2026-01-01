Myra EU CAPTCHA
Myra EU CAPTCHA ist ein CAPTCHA, das den Datenschutz in den Vordergrund stellt und Websites, Formulare und Anmeldeprozesse ohne Cookies, Tracking oder Rätsel für Benutzer vor Bots schützt. Basierend auf 100 Milliarden täglichen CDN-Signalen bietet es eine hochpräzise Bot-Erkennung mit nahtloser, barrierefreier Benutzererfahrung. Es wurde in Deutschland entwickelt und bietet zertifizierte Compliance (ISO 27001, PCI DSS), wodurch es sich besonders für regulierte und kritische Infrastrukturumgebungen eignet.
Preisgestaltung
Myra EU CAPTCHA bietet die folgenden drei Tarife an:
Essential – 4,90 € pro Monat
- 3 Monate kostenlos
- Unbegrenzte Anzahl von Site Keys
- 10.000 Prüfungen pro Monat
- Grundlegende Analysen und begrenzte Protokolle
- Kein Support und keine erweiterten Einstellungen
Professional – 29,90 € pro Monat
- Unbegrenzte Anzahl von Site Keys
- 100.000 Prüfungen pro Monat
- Erweiterte Protokolle und grundlegende Analysen
- Grundlegender Support inklusive
- Erweiterte Konfigurationsoptionen
Enterprise – Individueller Preis
- Individuelle Anzahl von Prüfungen und Site Keys
- Unbegrenzte Protokolle
- Erweiterte Analysen
- SLA-Support
- Zugriff für mehrere Benutzer und vollständige Konfigurationsoptionen
Hosting
