Das Librewolf-Projekt ist eine angepasste und unabhängige Version von Firefox, deren Hauptziele Datenschutz, Sicherheit und Benutzerfreiheit sind. Es wurde entwickelt, um den Schutz vor Tracking- und Fingerprinting-Techniken zu verbessern und enthält darüber hinaus einige Sicherheitsverbesserungen. Dies wird durch datenschutz- und sicherheitsorientierte Einstellungen und Patches erreicht. LibreWolf zielt auch darauf ab, alle Telemetrie-, Datenerfassungs- und Störfaktoren zu entfernen sowie Funktionen wie DRM zu deaktivieren.

Screenshot von Librewolf

Der Browser wurde ursprünglich am 7. März 2020 für Linux-Betriebssysteme veröffentlicht. Eine Version für Windows folgte ein Jahr später, eine Portierung für macOS zwei Monate danach. Er wird von der LibreWolf-Community auf der deutschen Entwicklerplattform Codeberg gepflegt.

LibreWolf enthält weder Telemetrie noch gesponserte Shortcuts, und bestimmte Funktionen wie Pocket sind deaktiviert. Standardmäßig verwendet der Browser die Suchmaschine DuckDuckGo, Firefox Sync ist deaktiviert und die Cookies und der Verlauf des Benutzers werden beim Schließen des Browsers gelöscht, wobei diese Einstellungen jedoch geändert werden können. Laut der Website PrivacyTests.org aus dem Jahr 2022 bot LibreWolf zusammen mit Brave Browser und Tor Browser im Vergleich zu anderen Browsern den besten Datenschutz.

