Stape ist ein Tag Management System aus Estland. Stape hostet vollständig verwaltete serverseitige Google Tag Manager Container. Die sGTM-Container sind mit serverseitigen Containern in Ihrem GTM-Konto verbunden und können dort konfiguriert werden. Die von Stape bereitgestellten Container können in Europa gehostet werden und sind in der Lage, persönlich identifizierbare Informationen (PII) zu entfernen, bevor sie Daten an andere Dienste senden. Stape stellt eine Vielzahl von Vorlagen zur Verfügung, die die Konfiguration für beliebte Dienste wie Google Analytics oder Facebook Pixel erleichtern.