freispace
freispace is eine moderne und intuitive Projektverwaltung im Gantt-stil. Es bietet diverse Module wie Ressourcenplanung, Aufgaben/To-dos, Zeiterfassung, GoBD-konforme Angebots- und Rechnungsstellung (mit EU E-Rechnungen) sowie Kosten- und Emissionstracking.
Weitere Funktionen:
- Echtzeit-Ressourcenplanung
- Aufgabenmanagement mit Fristen, Zuweisungen und Prioritäten
- GoBD-konforme Zeiterfassung
- Rechnungsstellung und Angebotserstellung mit EU E-Rechnungen
- Kostentracking
- Verfolgung der CO2-Emissionen
Die offene API und ein MCP-Server ermöglichen eine tiefe Integration innerhalb von Unternehmen und den Einsatz von KI-Tools, Workflows und Automatisierungen.
Preisgestaltung
Die Preise beginnen bei 399 € pro Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern, Projekten und Ressourcen.
Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.
Hosting
freispace wird in Deutschland bei Hetzner und IONOS gehostet, mit Brevo (Frankreich) als Anbieter für transaktionelle E-Mails.
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|api.freispace.com
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|app.freispace.com
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|freispace.com
|Repräsentation
|Web
|Report
Nachhaltigkeit
Die Server werden mit erneuerbarer Energie betrieben, und das Unternehmen stellt detaillierte Informationen über seine Nachhaltigkeitsbemühungen zur Verfügung.
Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.