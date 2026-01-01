freispace-Logo

freispace is eine moderne und intuitive Projektverwaltung im Gantt-stil. Es bietet diverse Module wie Ressourcenplanung, Aufgaben/To-dos, Zeiterfassung, GoBD-konforme Angebots- und Rechnungsstellung (mit EU E-Rechnungen) sowie Kosten- und Emissionstracking.

Screenshot von freispace

Weitere Funktionen:

  • Echtzeit-Ressourcenplanung
  • Aufgabenmanagement mit Fristen, Zuweisungen und Prioritäten
  • GoBD-konforme Zeiterfassung
  • Rechnungsstellung und Angebotserstellung mit EU E-Rechnungen
  • Kostentracking
  • Verfolgung der CO2-Emissionen

Die offene API und ein MCP-Server ermöglichen eine tiefe Integration innerhalb von Unternehmen und den Einsatz von KI-Tools, Workflows und Automatisierungen.

Preisgestaltung

Die Preise beginnen bei 399 € pro Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern, Projekten und Ressourcen.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

freispace wird in Deutschland bei Hetzner und IONOS gehostet, mit Brevo (Frankreich) als Anbieter für transaktionelle E-Mails.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
api.freispace.com Hauptdienst Web Report
app.freispace.com Hauptdienst Web Report
freispace.com Repräsentation Web Report

Nachhaltigkeit

Die Server werden mit erneuerbarer Energie betrieben, und das Unternehmen stellt detaillierte Informationen über seine Nachhaltigkeitsbemühungen zur Verfügung.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.

