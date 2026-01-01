freispace is eine moderne und intuitive Projektverwaltung im Gantt-stil. Es bietet diverse Module wie Ressourcenplanung, Aufgaben/To-dos, Zeiterfassung, GoBD-konforme Angebots- und Rechnungsstellung (mit EU E-Rechnungen) sowie Kosten- und Emissionstracking.

Weitere Funktionen:

Echtzeit-Ressourcenplanung

Aufgabenmanagement mit Fristen, Zuweisungen und Prioritäten

GoBD-konforme Zeiterfassung

Rechnungsstellung und Angebotserstellung mit EU E-Rechnungen

Kostentracking

Verfolgung der CO2-Emissionen

Die offene API und ein MCP-Server ermöglichen eine tiefe Integration innerhalb von Unternehmen und den Einsatz von KI-Tools, Workflows und Automatisierungen.

Preisgestaltung

Die Preise beginnen bei 399 € pro Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern, Projekten und Ressourcen.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

freispace wird in Deutschland bei Hetzner und IONOS gehostet, mit Brevo (Frankreich) als Anbieter für transaktionelle E-Mails.

Nachhaltigkeit

Die Server werden mit erneuerbarer Energie betrieben, und das Unternehmen stellt detaillierte Informationen über seine Nachhaltigkeitsbemühungen zur Verfügung.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.