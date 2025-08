EmailConnect verarbeitet eingehende E-Mails an Ihre Domänen und wandelt sie in strukturierte JSON-Daten um, die über Webhooks zugestellt werden. Der Dienst ist für Entwickler und Unternehmen gedacht, die eine programmatische E-Mail-Verarbeitung mit zuverlässiger Zustellung und einer zu 100 % in der EU betriebenen Infrastruktur benötigen.

EmailConnect ist ein reiner E-Mail-Verarbeitungsdienst, der empfangene E-Mails in strukturierte Webhook-Daten umwandelt. Der Dienst parst E-Mail-Inhalte in das JSON-Format, verarbeitet Anhänge inline oder im Objektspeicher und liefert Daten an Webhook-Endpunkte. Dies ermöglicht die Integration mit serverlosen Funktionen oder Automatisierungsplattformen wie n8n, Zapier und Make.com.

