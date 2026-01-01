DNScale-Logo

DNScale

DNScale ist ein managed DNS-Anbieter mit Anycast-Netzwerken in der EU und weltweit. Vollständig unabhängige Anycast-DNS-Infrastruktur mit Sitz in der Europäischen Union und mehreren POPs in ganz Europa sowie globale Anycast-Infrastruktur mit mehreren Points of Presence weltweit.

Preisgestaltung

DNScale bietet einen kostenlosen Tarif und kostenpflichtige Tarife mit mehr Zonen, Einträgen und Abfragen.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
ns1.global.dnscale.com Hauptdienst Web
  • DNScale OU (AS62406)
Report
ns2.eu.dnscale.eu Hauptdienst Web
  • DNScale OU (AS44794)
Report
ns2.global.dnscale.com Hauptdienst Web
  • DNScale OU (AS62406)
Report
ns1.eu.dnscale.eu Hauptdienst Web
  • DNScale OU (AS44794)
Report
api.dnscale.eu Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
www.dnscale.eu Repräsentation Web Report
