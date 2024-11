Europäische managed DNS-Anbieter

Ein managed DNS-Anbieter kann DNS-Einträge für Domänen einrichten. Der DNS-Server, der von einem verwalteten DNS-Anbieter bereitgestellt wird, wird auch als autoritativer DNS-Server bezeichnet. Er unterscheidet sich von einem öffentlichen DNS-Auflöser oder rekursiven DNS-Namensserver dadurch, dass er nur die DNS-Einträge der von ihm verwalteten Zonen enthält. Wenn ein Computer einen Domänennamen in eine IP-Adresse auflösen möchte, wird diese Anfrage normalerweise an einen öffentlichen DNS-Auflöser gesendet. Der öffentliche DNS-Resolver fragt dann den für die Domäne zuständigen autoritativen DNS-Server an.

Die meisten Domain Name Registrars bieten einen verwalteten DNS-Server an, der für dort gekaufte Domains genutzt werden kann. Diese Kategorie konzentriert sich auf verwaltete DNS-Provider, die ihre Dienste für Domains von verschiedenen Registrierstellen anbieten und die erweiterte Funktionen wie DNS-Failover oder GeoDNS anbieten.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

