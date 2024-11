CookieFirst ist eine Zustimmungsmanagement-Plattform aus den Niederlanden. Sie kann integriert werden, indem eine JS-Datei aus ihrem CDN in Ihre Website geladen wird oder, wenn Google Tag Manager verwendet wird, indem ihr Tag zum Container hinzugefügt wird. Das Banner und die Dienste können in ihrem Verwaltungsbereich konfiguriert werden. Die Server, mit denen sich die Nutzer des Banners verbinden, werden in der EU gehostet.

Wert Google CMP Partner Ja Unterstützt IAB TC v2.2 Ja Jährlicher Preis für eine Seite 99,00 €

Hosting