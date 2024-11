Borlabs Cookie ist ein WordPress-Plugin zur Verwaltung von Einwilligungen. Seine starken Integration in WordPress ermöglicht es, Skripte und Stile zu blockieren, die Plugins oder Themes verwenden, bis die Zustimmung erteilt wurde. Es kann außerdem Inhalte wie YouTube-Videos blockieren und zeigt an deren Stelle einen Platzhalter an, bis die Zustimmung erteilt wurde.

Borlabs Cookie verfügt auch über einen Website-Scanner, der die Website scannt, nach Problemen sucht und Pakete vorschlägt, die installiert werden können, um die Website konform zu machen.

Die Server von Borlabs werden in der EU gehostet. Da der Cookie-Banner von der WordPress-Seite selbst geladen wird, stellt kein Kunde der Website eine direkte Verbindung zu einem Server von Borlabs her.

Wert Unterstützt IAB TC v2.2 Ja Google CMP Partner Nein Jährlicher Preis für eine Seite 49,00 € Jährlicher Preis für eine Seite (im Paket) 5,00 € Service-Datenbank Ja

Hosting

Borlabs Cookie is a plugin for WordPress, so the main product is not hosted on their servers. Nevertheless the plugin uses an API to provide packages for common services and a scanner that checks your website for problems.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter service.borlabs.io Hauptdienst Web Scaleway (AS12876) Report borlabs.io Repräsentation Web Hetzner (AS24940) Report

Nachhaltigkeit

Borlabs Cookie wird bei Cloud-Anbietern gehostet, die ausschließlich erneuerbare Energien verwenden.