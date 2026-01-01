Europäische Alternativen zu VMware vSphere

VMware vSphere ist eine Virtualisierungsplattform aus den USA, entwickelt von VMware, Inc., einem Tochterunternehmen von Broadcom. Sie ermöglicht die zentrale Verwaltung von Servern, Speicher und Netzwerken durch die Virtualisierung von Hardwareressourcen und wird häufig in großen Unternehmen und Cloud-Umgebungen eingesetzt.

Diese Seite listet Europäische VMware vSphere-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).