Europäische Alternativen zu VMware vSphere

Proxmox VE
Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) ist ein Hypervisor von dem österreichischen Unternehmen Proxmox. Proxmox VE ist Open Source und das Unternehmen bietet Support-Pakete an.
VMware vSphere ist eine Virtualisierungsplattform aus den USA, entwickelt von VMware, Inc., einem Tochterunternehmen von Broadcom. Sie ermöglicht die zentrale Verwaltung von Servern, Speicher und Netzwerken durch die Virtualisierung von Hardwareressourcen und wird häufig in großen Unternehmen und Cloud-Umgebungen eingesetzt.
Diese Seite listet Europäische VMware vSphere-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) ist ein Hypervisor von dem österreichischen Unternehmen Proxmox. Proxmox VE ist Open Source und das Unternehmen bietet Support-Pakete an.
Vates ist ein französischer quelloffener Hypervisor, welcher auf Xen basiert.
Sign up for an account to suggest changes or new products.Sign Up