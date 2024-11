Europäische Alternativen zu TrustArc

Borlabs Cookie ist ein WordPress-Plugin zur Verwaltung von Einwilligungen. Seine starken Integration in WordPress ermöglicht es, Skripte und Stile zu blockieren, die Plugins oder Themes verwenden, bis die Zustimmung erteilt wurde. Es kann außerdem Inhalte wie YouTube-Videos blockieren und zeigt an deren Stelle einen Platzhalter an, bis die Zustimmung erteilt wurde.

Borlabs Cookie verfügt auch über einen Website-Scanner, der die Website scannt, nach Problemen sucht und Pakete vorschlägt, die installiert werden können, um die Website konform zu machen.