Europäische Alternativen zu iOS

iOS ist das proprietäre Betriebssystem, das exklusiv auf Apple-Geräten wie dem iPhone läuft. Es bietet eine geschlossene, aber benutzerfreundliche Umgebung mit einem großen Ökosystem an Apps und Diensten. Als einer der Marktführer im Bereich mobiler Betriebssysteme ist iOS bekannt für seine Integration mit anderen Apple-Produkten und regelmäßige Software-Updates.

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