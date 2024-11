DeskTime ist eine Zeiterfassungs-App aus Lettland, die eine Vielzahl von Funktionen für die Zeitverwaltung vieler Kunden bietet und Apps für alle wichtigen Plattformen bereitstellt.

DeskTime bietet einige Integrationen mit anderen Diensten, aber ein bisschen weniger als das, was Sie von der Konkurrenz gewohnt sind. Andererseits sind die Integrationen keine Browser-Add-ons, sondern echte Integrationen, die die Schnittstellen der Dienste nutzen. So ist es zum Beispiel möglich, direkt in der Desktime-Anwendung nach Trello-Problemen zu suchen, anstatt das Problem in Trello zu suchen und die Zeit dort zu verfolgen.

Desktime hat auch einige Funktionen, um die Produktivität zu verfolgen und herauszufinden, was der Grund für Unproduktivität ist.