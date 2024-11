timr ist eine Zeiterfassungs-App aus Österreich. Sie bieten Apps für iOS und Android an. Für die Zeiterfassung auf dem Desktop bieten sie nur eine Webapp an. Die Server befinden sich in Deutschland.

Preisgestaltung

Die Preise von timr beginnen bei 8 €/Monat (monatliche Zahlung).

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

timr wird in der EU gehostet und verwendet Server von Hetzner.