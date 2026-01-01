Waterfox ist ein quelloffener Web-Browser, der auf dem Firefox-Quellcode von Mozilla aufbaut und von der BrowserWorks Ltd mit Sitz in London entwickelt wird. Er richtet sich an alle, die die Kompatibilität von Firefox samt Erweiterungen nutzen möchten, ohne die Datenerfassung des Originals in Kauf zu nehmen. Telemetrie, Absturzberichte, Fernexperimente und gesponserte Inhalte sind bereits beim Kompilieren abgeschaltet, und das Projekt hat erklärt, keine LLM-basierten Funktionen einzubauen. Ein Werbe- und Trackerblocker ist standardmäßig aktiv, und DNS-Anfragen werden verschlüsselt über ein Oblivious-HTTP-Relay geleitet, sodass keine einzelne Stelle zugleich die Anfrage und ihre Herkunft sieht. Private Tabs lassen sich neben normalen Tabs im selben Fenster öffnen, außerdem bietet der Browser baumartige vertikale Tabs und eine klassische Statusleiste. Waterfox läuft unter Windows, macOS, Linux und Android.

Alex Kontos startete Waterfox 2011 als persönliches Projekt. Das US-Werbeunternehmen System1 übernahm den Browser Ende 2019, im Juli 2023 wurde er wieder unabhängig. Heute wird Waterfox von der BrowserWorks Ltd entwickelt und betrieben, die vollständig Kontos gehört. Der Quellcode ist auf GitHub unter der Mozilla Public License 2.0 veröffentlicht.

Preisgestaltung

Waterfox kann kostenlos heruntergeladen und genutzt werden, für den Browser selbst gibt es keine kostenpflichtigen Stufen. Finanziert wird das Projekt über eine Suchpartnerschaft mit Umsatzbeteiligung mit Qwant sowie über ein optionales kostenpflichtiges Abonnement für Waterfox Private Search. Spenden sind ebenfalls möglich.

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