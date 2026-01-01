Varnish CDN ist ein verwalteter Content-Delivery-Network-Anbieter (CDN) aus Schweden für Websites, Onlineshops und APIs. Der Dienst nutzt Varnish Enterprise, um Inhalte an den Netzwerkknoten zwischenzuspeichern und Anfragen an den Ursprungsserver zu reduzieren. Über eine Verwaltungsoberfläche im Browser lassen sich Caching-Regeln, Header, Cookies und Abfrageparameter konfigurieren, ohne Code in der Varnish Configuration Language zu schreiben. Inhalte können über die Verwaltungsoberfläche oder die API aus dem Cache entfernt werden, auch anhand von Tags. Der Dienst unterstützt verwaltete TLS-Zertifikate, Bildoptimierung, die Weiterleitung von WebSocket-Verbindungen sowie konfigurierbare Funktionen für eine Web Application Firewall und den Schutz vor Bots. Ist ein Ursprungsserver nicht erreichbar, kann Varnish CDN mit dem Grace-Modus weiterhin zwischengespeicherte Inhalte ausliefern.

Preisgestaltung

Die veröffentlichte Preisseite bietet einen einmonatigen Developer-Testzeitraum und ein kostenpflichtiges monatliches Growth-Abonnement. Beide enthalten ein Datenvolumen; darüber hinausgehender ausgehender Datenverkehr wird pro GB abgerechnet. Größere Installationen und einige erweiterte Funktionen werden über individuelle Verträge angeboten. Funktionsumfang, Anzahl der Caching-Regeln und Support unterscheiden sich je nach Tarif. Ein dauerhaft kostenloser Tarif ist auf der Preisseite nicht bestätigt.

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Hosting

Laut Varnish befinden sich die Auslieferungsstandorte in Europa; die Nutzung künftiger Standorte außerhalb Europas soll eine ausdrückliche Aktivierung erfordern. Die Datenschutzerklärung nennt DataPacket für die Auslieferungsinfrastruktur und Scaleway in Frankreich für die Steuerungsebene, die API und die Verwaltungsoberfläche. Die verfügbare Dokumentation enthält keine vollständige aktuelle Liste der Auslieferungsstandorte.