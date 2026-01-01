SmartMaps von YellowMap ist eine B2B-Karten-Plattform, die speziell für die nahtlose Integration in Unternehmensanwendungen entwickelt wurde. Der Kern der Plattform liegt in den API-Services. Sie ermöglicht es Entwicklern, hochfunktionale und datenschutzkonforme Kartenanwendungen mit Features wie Karten, Geokodierung, komplexem Routing und Adressvervollständigung zu realisieren, ohne dabei Nutzerdaten zu tracken.

Preisgestaltung

Die Preisgestaltung ist transparent und skalierbar, beginnend mit einem kostenfreien Kontingent für den Einstieg. Individuelle Pakete und Enterprise-Lösungen werden angeboten.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Das Hosting der SmartMaps-Plattform erfolgt ausschließlich in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland, wodurch die physische und digitale Sicherheit der Daten gewährleistet wird.