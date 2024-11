Quasr ist ein IAM-Dienst aus Belgien. Quasr bietet eine Authentifizierung mit vielen Authentifizierungsmethoden wie passwortlose Authentifizierung, SSO mit OpenID und benutzerdefinierte Zustimmungen bei der Registrierung.

Preisgestaltung

Im "Pay As You Go"-Tarif sind die ersten 100 monatlich aktiven Konten (MAA) kostenlos. Jeder weitere MAA kostet 0,004 €/Monat. Quasr bietet auch einen speziellen Plan für europäische Startups in der Anfangsphase mit einem größeren kostenlosen Kontingent von 25.000 MAA.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting