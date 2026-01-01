MindYourPass ist ein in den Niederlanden entwickelter Passwortmanager für den privaten und geschäftlichen Gebrauch. Er verwendet eine Tresor-lose Architektur: Kontopasswörter werden bei Bedarf lokal berechnet, statt in einem Passworttresor gespeichert zu werden. Der Passwortmanager ist für die private Nutzung kostenlos und kann auf einer unbegrenzten Anzahl von Geräten verwendet werden. Die Passwörter werden auf jedem autorisierten Gerät berechnet und daher nicht zwischen den Geräten synchronisiert. Anleitungen zur Installation und Registrierung für die kostenlose private Nutzung finden Sie auf der Seite „Erste Schritte“. Für Organisationen bietet MindYourPass außerdem Funktionen zur Überwachung und Richtlinienverwaltung. Die Überwachung liefert Berichte über die Nutzung von Webanwendungen, Authentifizierungsmethoden, Passwortstärke und die Wiederverwendung von Passwörtern. Administratoren können anhand dieser Berichte Risiken im Zusammenhang mit Anmeldungen erkennen sowie Passwortrichtlinien konfigurieren und durchsetzen.

Passwortverwaltung

MindYourPass verwendet eine Tresor-lose Architektur, bei der Kontopasswörter bei Bedarf lokal berechnet werden, statt sie in einem Passworttresor zu speichern. Für jede Website wird ein eigenes Passwort generiert. Die Passwortgenerierung kann an die Domain der Website gebunden werden. Dadurch lässt sich das Risiko von Phishing-Angriffen auf Zugangsdaten verringern, da auf einer anderen Domain nicht dasselbe Passwort generiert werden kann.

Nutzer können in MindYourPass außerdem Passkeys, zeitbasierte Einmalpasswörter (TOTP) und andere Geheimnisse verwalten und diese bei Bedarf sicher mit anderen Nutzern teilen.

Der Passwortmanager ist für die private Nutzung kostenlos und unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Geräten. Nutzer können auf jedem autorisierten Gerät auf ihre Passwörter zugreifen. Die Passwörter selbst werden nicht zwischen den Geräten synchronisiert, sondern auf dem Gerät berechnet, auf dem sie benötigt werden.

MindYourPass ist darauf ausgelegt, die Erfassung und Verarbeitung von Nutzerdaten auf ein Minimum zu beschränken und so die Privatsphäre der Nutzer zu schützen.

Überwachung

MindYourPass überwacht die Nutzung von Webanwendungen und anmeldungsbezogene Aktivitäten innerhalb einer Organisation. Dazu gehören auch Anwendungen, die nicht im vom IT-Bereich verwalteten Anwendungsverzeichnis aufgeführt sind und gemeinhin als Schatten-IT bezeichnet werden.

Die Berichte umfassen Authentifizierungsmethoden, Passwortstärke und die Wiederverwendung von Passwörtern. Die Ergebnisse stehen auf Organisations-, Abteilungs- und Anwendungsebene zur Verfügung.

Richtlinienverwaltung

Administratoren können Passwortanforderungen konfigurieren und deren Durchsetzung schrittweise für ausgewählte Anwendungen oder organisationsweit einführen.

Mitarbeitende können eine Rückmeldung erhalten, wenn ihre Passwörter die festgelegten Anforderungen nicht erfüllen. Abhängig von den Richtlinieneinstellungen können sie dazu verpflichtet werden, ihre Passwörter zu ändern, bevor sie fortfahren können.

Preisgestaltung

Für die private Nutzung

Der MindYourPass Password Manager ist für die private Nutzung kostenlos. Die Anzahl der Passwörter und Geräte ist unbegrenzt. Anleitungen zur Installation und Registrierung für die kostenlose private Nutzung finden Sie auf der Seite „Erste Schritte“.

Für Organisationen

MindYourPass bietet kostenpflichtige Abonnements für Überwachung, Passwortverwaltung und die Durchsetzung von Richtlinien an. Die Preise richten sich nach dem gewählten Tarif, der Anzahl der Nutzer und der Vertragslaufzeit. Angebote sind auf Anfrage erhältlich. Darüber hinaus ist eine einmalige, vierwöchige Bestandsaufnahme verfügbar, bei der die Nutzung von Webanwendungen und passwortbezogene Risiken analysiert werden.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

MindYourPass is hosted on Google, location europe-west4, The Netherlands.