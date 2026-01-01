Maptoolkit ist ein API-Framework für die Entwicklung von Geo-Anwendungen aus Österreich.

Preisgestaltung

Ihr kostenloser Plan funktioniert für bis zu 500 API-Anfragen pro Monat. Ihre Pro- und Ultra-Pläne skalieren dies auf 40.000 bzw. 1.000.000 monatliche Anfragen für 19 USD bzw. 349 USD monatlich.

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