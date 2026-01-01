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Maptoolkit

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Maptoolkit

Maptoolkit ist ein API-Framework für die Entwicklung von Geo-Anwendungen aus Österreich.

Preisgestaltung

Ihr kostenloser Plan funktioniert für bis zu 500 API-Anfragen pro Monat. Ihre Pro- und Ultra-Pläne skalieren dies auf 40.000 bzw. 1.000.000 monatliche Anfragen für 19 USD bzw. 349 USD monatlich.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
static.maptoolkit.net Hauptdienst Web Report
maptoolkit.com Repräsentation Web Report
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MapTiler
Schweiz EFTA Gratis-Plan
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MapTiler ist ein Karten-API-Dienst aus der Schweiz. Er bietet einen Designer, mit dem Sie das Kartendesign anpassen können. Es ist einfach, in Ihre eigene Anwendung mit SDKs für viele Plattformen und iframes für einfache Websites zu integrieren.

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OpenCage
Deutschland EU
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OpenCage ist ein Karten-API-Dienst aus Deutschland. Sie bieten SDKs für mehrere Plattformen und eine iframe-Integration.

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