Maptoolkit
Maptoolkit ist ein API-Framework für die Entwicklung von Geo-Anwendungen aus Österreich.
Preisgestaltung
Ihr kostenloser Plan funktioniert für bis zu 500 API-Anfragen pro Monat. Ihre Pro- und Ultra-Pläne skalieren dies auf 40.000 bzw. 1.000.000 monatliche Anfragen für 19 USD bzw. 349 USD monatlich.
Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.
Hosting
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|static.maptoolkit.net
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|maptoolkit.com
|Repräsentation
|Web
|
|Report