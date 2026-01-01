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Hanko.io ist eine Open-Source-Authentifizierungslösung mit Fokus auf Datenschutz, Datenminimierung und Phishing-Schutz. Sie unterstützt alle Authentifizierungsmethoden, die moderne Anwendungen benötigen, darunter Passkeys, Social Single Sign-On, Zwei-Faktor-Authentifizierung und SAML. Hanko kann selbst gehostet werden, sodass Kunden ihre Daten jederzeit zwischen der Hanko Cloud und eigener Infrastruktur verschieben können. Die Lösung ist framework-agnostisch und lässt sich schnell in jede Architektur integrieren.

Screenshot von Hanko

Hanko wird von Softwareentwicklungs- und Produktteams weltweit eingesetzt – von Startups bis hin zu Großunternehmen – in Branchen wie Unternehmenssoftware, Finanzdienstleistungen, Krypto, Verbraucher-Apps, Gesundheitswesen, Behörden und Gaming. Neben klassischen Setups mit Passwort und Social Logins, optional mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, unterstützt Hanko moderne Szenarien wie reine Passkey-Logins, optionale Passwörter oder vollständig passwortlose Umgebungen.

Für Webanwendungen bietet Hanko Elements eine Sammlung von Web Components, die sich für Entwicklerinnen und Entwickler mit unterschiedlichem Erfahrungsniveau eignen. Alternativ lassen sich mit der Hanko API und dem Frontend-SDK maßgeschneiderte, robuste Implementierungen für Web- und native Anwendungen realisieren. Die Hanko API steht unter der AGPLv3-Lizenz, während Hanko Elements und alle SDKs unter der MIT-Lizenz veröffentlicht werden. Hanko ist API-first, in Go entwickelt und für Cloud-native Umgebungen konzipiert.

Preisgestaltung

Kostenlos: 2 Projekte und 10.000 monatlich aktive Nutzer.

Pro: 29€/Monat + 0,01€ pro monatlich aktivem Nutzer > 10.000.

Für größere Implementierungen sind auf Anfrage ein Enterprise‑Plan mit 99,99 % SLA, Mengenrabatten und umfassendem Support sowie eine kommerzielle Lizenz erhältlich.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Hanko Cloud wird auf AWS Frankfurt gehostet und über drei Availability Zones verteilt.

Private-Cloud-Hosting und alternative Hosting-Anbieter sind auf Anfrage verfügbar.

Für das Self-Hosting von Hanko siehe die Dokumentation auf GitHub.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
example.hanko.io Hauptdienst Web Report
cloud.hanko.io Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
www.hanko.io Repräsentation Web Report
status.hanko.io Status-Seite Web Report
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Cloud IAM
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Cloud IAM ist ein Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) Dienst aus Frankreich. Es handelt sich um einen vollständig verwalteten Keycloak Hoster. Keycloak ist ein Open-Source-OAuth-Server, der von Red Hat unterstützt wird. Kunden können zwischen verschiedenen Hosting-Anbietern wählen, darunter auch der europäische Hoster Scaleway. Da eine weitverbreitete Open-Source-Software verwendet und ein Datenexport angeboten wird, ist die Herstellerbindung sehr gering.

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