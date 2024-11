GatewayAPI ist eine SMS-Versand-API mit Sitz in Dänemark. Sie ermöglichen es Ihnen, Textnachrichten an Ihre Kunden zu senden und diese von ihnen zu empfangen. Sie bieten einen EU-Setup-Plan an, bei dem Hosting und Datenspeicherung in der EU erfolgen.

Preisgestaltung

Sie arbeiten nach einem Pay-per-Use-Modell, wobei die Preise auf den Ländern basieren, in die die Nachrichten gesendet und empfangen werden.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

GatewayAPI bietet eine separate, in der EU gehostete Infrastruktur, die bei der Registrierung ausgewählt werden kann. Weitere Informationen über die Infrastruktur finden Sie auf der Seite „EU Setup“.