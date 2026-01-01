DNS4EU ist ein öffentlicher DNS-Resolver-Service, der von der Europäischen Kommission finanziert wird. Der Service stellt Anleitungen zum Konfigurieren der DNS-Einstellungen für alle wichtigen Betriebssysteme auf seiner offiziellen Website bereit. Zudem bietet DNS4EU mehrere DNS-Profile für unterschiedliche Anwendungsfälle, beispielsweise mit Jugendschutzfiltern, Werbeblockierung oder der Blockierung von schädlichen Domains.

DNS4EU betreibt ein Netzwerk von Servern, die ausschließlich in Mitgliedstaaten der Europäischen Union stehen. Der Dienst unterstützt moderne DNS-Protokolle wie DNS-over-HTTPS (DoH), DNS-over-TLS (DoT) und DNSSEC, die Verschlüsselung, Authentifizierung sowie Datenintegrität für DNS-Anfragen und -Antworten gewährleisten.

Bezüglich des Datenschutzes speichert DNS4EU begrenzte Logdaten zu Betriebs- und Sicherheitszwecken. Dabei werden jegliche erfassten IP-Adressen anonymisiert.