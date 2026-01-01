dnsforge
Ein souveräner öffentlicher DNS-Resolver der Werbung, Tracking und Malware zuverlässig herausfiltert und so das Internet sicherer und schneller macht. Die Server befinden sich ausschließlich in Deutschland.
DNS4EU ist ein öffentlicher DNS-Resolver-Service, der von der Europäischen Kommission finanziert wird. Der Service stellt Anleitungen zum Konfigurieren der DNS-Einstellungen für alle wichtigen Betriebssysteme auf seiner offiziellen Website bereit. Zudem bietet DNS4EU mehrere DNS-Profile für unterschiedliche Anwendungsfälle, beispielsweise mit Jugendschutzfiltern, Werbeblockierung oder der Blockierung von schädlichen Domains.
DNS4EU betreibt ein Netzwerk von Servern, die ausschließlich in Mitgliedstaaten der Europäischen Union stehen. Der Dienst unterstützt moderne DNS-Protokolle wie DNS-over-HTTPS (DoH), DNS-over-TLS (DoT) und DNSSEC, die Verschlüsselung, Authentifizierung sowie Datenintegrität für DNS-Anfragen und -Antworten gewährleisten.
Bezüglich des Datenschutzes speichert DNS4EU begrenzte Logdaten zu Betriebs- und Sicherheitszwecken. Dabei werden jegliche erfassten IP-Adressen anonymisiert.
Quad9 ist einer der wenigen weltweit aktiven öffentlichen DNS-Resolver und wird von einem Schweizer Non-Profit-Unternehmen betrieben. Quad9 betreibt DNS-Server an mehr als 200 Standorten auf der ganzen Welt und legt den Schwerpunkt auf Datensicherheit, Verschlüsselung und Datenschutz.
Quad9 ist derzeit in einen Rechtsstreit mit Sony Music verwickelt, bei dem es darum geht, ob Websites, die gegen das Urheberrecht verstoßen, vom Resolver ausgeschlossen werden können. Sie können mehr über den Streit auf Wikipedia lesen.
