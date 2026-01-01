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Dailymotion ist eine Video-Plattform, auf der Nutzerinnen Videos zu Themen wie Nachrichten, Sport, Unterhaltung und Musik ansehen, hochladen und teilen können. Nutzerinnen können kuratierte Sammlungen von Medienpartnern und Verlagen durchstöbern, ergänzt durch Videos einzelner Creator. Der Dienst ist über den Webbrowser, mobile Apps für iOS und Android sowie Smart-TV-Apps verfügbar. Dailymotion arbeitet vor allem mit etablierten Medienunternehmen, Sendern und Marken zusammen, die ihre Inhalte über die Plattform verbreiten, unterstützt aber auch einzelne Creator beim Hochladen eigener Videos. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet, hat seinen Sitz in Paris, Frankreich, und gehört seit der Abspaltung von Canal+ von Vivendi im Dezember 2024 zu Canal+.

Verlage und Creator erhalten über Dailymotion Pro zusätzliche Werkzeuge, darunter ein Content-Management-System, ein Dashboard für Publikumsanalysen und Werbeformate wie Pre-Roll- und Mid-Roll-Anzeigen. Angemeldete Nutzer*innen können Kanälen folgen, Videos liken und teilen und sich einen persönlichen Feed zusammenstellen; außerhalb der USA steht in den mobilen Apps zudem ein optionales werbefreies Abo zur Verfügung.

Preisgestaltung

Für Zuschauer*innen ist Dailymotion kostenlos nutzbar; der Dienst finanziert sich über Werbung. Über die mobilen Apps ist in den meisten Ländern außerhalb der USA ein optionales werbefreies Abo namens Dailymotion Pass erhältlich. Verlage und Unternehmen, die erweiterte Tools für Video-Hosting, -Verwaltung und Monetarisierung benötigen, nutzen das separate Angebot Dailymotion Pro, dessen Preise sich nach der Nutzung richten und direkt mit dem Vertrieb vereinbart werden.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
www.dailymotion.com Hauptdienst Web Report
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alugha
Deutschland
Nutzt erneuerbare Energie
EU EU gehosted Gratis-Plan
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alugha ist ein Video-Hosting-Anbieter und eine Videoplattform aus Deutschland mit einem starken Fokus auf Mehrsprachigkeit. Sie bieten ein KI-Tool namens "dubbr" an, das dabei hilft, mehrsprachige Untertitel zu Videos hinzuzufügen.

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PeerTube
Open Source
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PeerTube ist eine open-source, dezentralisierte und föderierte Videoplattform. PeerTube wird von der französischen Non-Profit-Organisation Framasoft unterstützt. Es verwendet das offene ActivityPub-Protokoll, um Instanzen miteinander kommunizieren zu lassen, und es verwendet WebTorrent, um die Last auf den Servern zu reduzieren.

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